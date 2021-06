Il Galles vuole ripetersi 

Baku. Da Bordeaux a Baku, 5 anni dopo, riprende il sogno del Galles che con la Svizzera, oggi alle 15 in Azerbaijan, inizia il suo cammino europeo. Ma nonostante la semifinale raggiunta nell'ultima edizione del torneo continentale, e la qualificazione a Euro2020 da imbattuta, la nazionale di Gareth Bale si presenta come sfavorita nei pronostici del Gruppo A, che comprende pure Italia e Turchia.

Bale fiducioso

«Non ci interessa né ci dà fastidio il giudizio degli altri», la pronta replica di Bale. «È il campo che parla, e sappiamo di poter fare bene». Rispetto all'exploit di cinque anni fa, le due stelle della nazionale del Dragone (oltre al capitano Bale, lo juventino Aaron Ramsey) possono contare su una promettente covata di giovani di talento, come Daniel James, Neco Williams, Ethan Ampadu. A guidarli, in panchina, non ci sarà Ryan Giggs, che pur rimanendo (ufficialmente) il commissario tecnico, dallo scorso novembre è stato sospeso dalla Federcalcio in attesa che si risolva il caso giudiziario che lo vede accusato di violenza fisica ai danni dell'ex fidanzata. Al suo posto è subentrato Robert Page, il suo vice. Il Galles inizia tra l'entusiasmo dei suoi tifosi: incuranti delle attuali restrizioni ai viaggi internazionali, in moltissimi hanno comunque deciso di assistere all'esordio di oggi. Come già in Francia, quando era stato inserito nella migliore formazione di Euro 2016, il rendimento del Galles dipenderà molto dallo stato di forma di Aaron Ramsey, reduce da due stagioni con la Juventus «parecchio difficili».

Svizzeri d’assalto

Quanto alla Svizzera, per diversi titolari, come il centrocampista dell'Arsenal Granit Xhaka o Xherdan Shaqiri (Liverpool), quello che sta per cominciare potrebbe essere l'ultima occasione per lasciare il segno. Dopo il biennio alla Lazio, dal 2014 Vladimir Petković ricopre il ruolo di ct dei rossocrociati: «Vorrei partire subito con il botto e superare la fase a gironi».

Probabili formazioni

Galles (3-4-1-2) : Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; N. Williams, Levitt, Allen, C. Roberts; Ramsey; Bale, Wilson. Ct Page.

Svizzera (3-4-2-1) : Sommer; Elvedi, Akanji, Benito; Mbabu, Zakaria, Xhaka, Ricardo Rodriguez; Shaqiri, Embolo; Seferovic. Ct Petković.

