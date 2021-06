Il Galles “vede” gli ottavi 

TURCHIA 0

GALLES 2

Turchia (4-1-4-1) : Cakir 6; Celik 5, Ayhan 6, Soyuncu 6, Meras 6 (27' st Muldur 5); Under 6 (38' st Kahveci sv), Calhanoglu 5, Yokuslu 5,5 (1' st Demiral 6), Tufan 5,5 (1' st Yazici 6), Karaman 5,5 (30' st Dervisoglu sv); Yilmaz 5. In panchina Gunok, Bayindir, Tokoz, Antalyali, Kabak, Kocku, Ak- turkoglu. Allenatore Gunes 5.

Galles (4-2-3-1) : Ward 6; C. Roberts 7, Mepham 7, Rodon 6,5, B. Davies 6; Morrell 6,5, Allen 6 (28' st Ampadu 6); Bale 7,5, Ramsey 7 (40' st Wilson sv), James 6 (49' st N. Williams sv); Moore 6. In panchina Hennessey, A. Davies, Gunter, Lockyer, T. Roberts, Norrington-Davies, J. Williams, Brooks, Lewitt. Allenatore Page 6,5.

Arbitro : Artur Dias (Por) 6.

Reti : 43' pt Ramsey, 50' st C. Roberts.

Baku. Con un gol per tempo il Galles supera la Turchia, interrompendo un'attesa lunga 40 anni, e rilancia le sue ambizioni a Euro 2020, al termine di una partita vinta con pieno merito. Perché i gallesi sono stati superiori per gran parte di una gara, che avrebbero potuto chiudere con largo anticipo se Gareth Bale non avesse sprecato un rigore costringendo i tifosi gallesi a un supplemento di palpitazioni. Troppo modesta la prestazione della nazionale turca, sotto gli occhi del presidente Recep Tayyip Erdogan, e già con un piede fuori dall'Europeo dopo 180'. Migliore in campo, Aaron Ramsey, rigenerato rispetto all'esordio opaco con la Svizzera, al pari dello stesso Bale.

La partita

Al 7' Ramsey impegna già Ugurcan Cakir. La Turchia sembra meno catatonica della squadra surclassata al debutto dall'Italia ma la deviazione di Burak Yilmaz, su assist di Cengiz Under, è imprecisa. Ramsey prima si mangia il vantaggio, poi lo trova su azione di rimessa al 43’. Bale si procura con astuzia un rigore ma lo calcia alle stelle. La Turchia tenta di rendersi più intraprendente, ma nel recupero Roberts chiude il conto.

Il rigore fallito è stato un momento cruciale, ma non ci siamo fatti prendere dal panico. Non abbiamo mollato nulla. Ci siamo dati una splendida opportunità.

Aaron

Ramsey