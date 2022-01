Il futuro nelle mani di una bimba 

Le sorti di un paese intero nelle mani di una neonata. Sembra l’incipit di un romanzo fantasy ma la realtà richiede meno romanticismo e più concretezza. Quella di Camilla Carta, venuta al mondo il 22 dicembre 2021 e unica nata dell’anno a Villagrande Strisaili, è infatti una storia che rincuora, ma allo stesso tempo preoccupa: ha salvato il destino del paese montano, allontanando la minaccia - dopo quattrocento fecondi anni - di zero nascite nel Comune, ma ha anche alimentato un dibattito che da tempo agita l’Ogliastra: quello legato allo spopolamento, e al lento impoverirsi di capitale umano.

Mancano servizi

Mentre si popola la vicina frazione di Villanova Strisaili con nove nati nel 2021, nel paese dei centenari venire al mondo è un atto rivoluzionario. «Camilla ha salvato le sorti di Villagrande ma mi dispiace non possa crescere insieme ai suoi coetanei». Le preoccupazioni di mamma Silvana Meloni (32enne originaria di Elini), pongono radici in un futuro incerto: «mi viene spontaneo pensare a ciò che succederà dopo, a quando sarà ora di andare a scuola e probabilmente verrà accorpata insieme ai bambini più piccoli, a quando si renderà conto di essere l’unica della sua età e forse, si sentirà un po’ diversa».

L’altra faccia della medaglia è crescere in una comunità popolata di anziani da record che sono custodi della cultura e della storia del paese («un’emozione unica incrociarli per strada») ma a risuonare maggiormente, è l’urgenza di un cambiamento che permetta di poter scegliere con serenità di crescere in un paese montano, «perché ad oggi - prosegue sempre Meloni - mancano i servizi che permettano a una famiglia di vivere serenamente, come ad esempio il doposcuola; non può pesare sempre tutto sui nonni».

La cultura

Il connubio montagna e marginalità sembra quindi indissolubile anche quando la promessa è di lunga vita. «L’esodo continua ad essere forte», commenta il sindaco di Villagrande Alessio Seoni, 58 anni. «Abbiamo di recente calcolato che ad esempio sono circa 1700 i villagrandesi che abitano a Tortolì, verso quindi un luogo che probabilmente offre più servizi». Il problema risiede anche nel fatto che sono anche i servizi essenziali ad essere spesso insufficienti, «come la sanità o la scuola – aggiunge Seoni – vittime di tagli e accorpamenti che oggi ci mostrano i loro fatali effetti». Conseguenza dello spopolamento è anche «la perdita di identità e del piacere di far parte delle comunità montane. Un amministratore - conclude Seoni - oggi deve fare il possibile per far ritrovare questi valori: la strada principale è riappropriarci della nostra cultura e del piacere di viverla». Per Giorgio Altieri, economista ex presidente Agugliastra, «la soluzione è investire su scuola, salute e mobilità. Non si può solo abitare il territorio, si deve vivere il contesto e in Ogliastra mancano i servizi per l’infanzia come anche valide opportunità lavorative».