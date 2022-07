Il futuro ha il colore della lavanda 

Ma le difficoltà, prima di tutto quelle economiche, erano davvero troppe e così quel sogno è rimasto per tanti anni chiuso in un cassetto. Ma mai dimenticato. «Durante il periodo di lockdown ho avuto tanto tempo per riflettere a causa del Covid che ci teneva rinchiusi in casa – continua – facevo ricerche su internet e più vedevo le cose che avrei voluto realizzare, più mi sentivo ispirata alla realizzazione del lavandeto». Ne ha parlato con mio marito Stefano De Pontis : «Dai che ci proviamo, ci siamo detti, e mio marito era davvero deciso nel dirmi : “È il tuo sogno, proviamo a realizzarlo”. E così è nato il progetto del lavandeto».

«Finalmente vedo il mio campo fiorito, uguale a quello che desideravo da bambina». Elisabetta Desogus, 44 anni di Nuxis, ha gli occhi lucidi dall’emozione davanti al suo lavandeto: sembrava un sogno impossibile ma oggi è diventato realtà.

Il progetto

«L'idea ce l’avevo da tanto tempo ma capivo che era complessa da realizzare – racconta senza celare l’emozione – ma desideravo tanto avere un campo di lavanda nel quale poter camminare, immergermi nel suo colore e nel suo inebriante profumo».

Ma le difficoltà, prima di tutto quelle economiche, erano davvero troppe e così quel sogno è rimasto per tanti anni chiuso in un cassetto. Ma mai dimenticato. «Durante il periodo di lockdown ho avuto tanto tempo per riflettere a causa del Covid che ci teneva rinchiusi in casa – continua – facevo ricerche su internet e più vedevo le cose che avrei voluto realizzare, più mi sentivo ispirata alla realizzazione del lavandeto». Ne ha parlato con mio marito Stefano De Pontis : «Dai che ci proviamo, ci siamo detti, e mio marito era davvero deciso nel dirmi : “È il tuo sogno, proviamo a realizzarlo”. E così è nato il progetto del lavandeto».

Il campo

La prima piantagione è stata seminata a marzo 2021, quest'anno è stata aumentata la superficie e sarà ampliata ancora nel 2023. Le distese di fiori viola, profumatissime, sono già diventate una meta per numerosissimi visitatori che gratuitamente, previa prenotazione, stanno scoprendo quello che Elisabetta e Stefano hanno battezzato il “Lavandeto sa Pintadera”, un marchio che hanno già registrato alla Camera di Commercio. «Per quest'anno non avevamo programmato le visite al lavandeto, ma l' eccezionale fioritura è stata per noi una splendida sorpresa che abbiamo deciso di condividere con gli altri - dice Stefano – perché di tanta bellezza e di tanto profumo non potevamo goderne solo in famiglia». Nei prossimi giorni verrà effettuato il primo taglio e il prodotto verrà subito trasformato in olio essenziale, idrolato e derivati, utilizzabili soprattutto per la cura del corpo. «La realizzazione di questo sogno è qualcosa di splendido,e vedere le persone affascinate dal luogo, camminare tra i filari, frastornati dal profumo e trattenersi fino a dopo il tramonto è stata per noi un'esperienza bellissima che ripeteremo sicuramente il prossimo anno. La realizzazione di questo progetto che dà avvio ad un'attività al femminile, è una scommessa sia per Elisabetta ma sicuramente per tutto il territorio, che soprattutto dopo il triste periodo di lockdown, ha bisogno di riprendersi. «Abbiamo già avviato tutte le pratiche – racconta ancora la nuova imprenditrice - anche se la burocrazia ci farà attendere a breve i nostri prodotti saranno pronti per essere commercializzati. Clima e terreno si prestano per immense colture, si potrebbero creare idee e stimoli su altre persone che avendo dei terreni incolti possano utilizzarli, avviando dei progetti originali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata