«Il futuro del paese  è legato al cavallo: volano economico»  

Il cavallo come volano per l’economia del paese e del territorio? Forse. I pareri sono contrastanti, ma di certo a Sedilo è protagonista a tutto tondo. Non solo Ardia, ma anche allevamento, corse, attività artigianali. Il paese del Guilcier vanta un patrimonio di circa 500 capi. Una scommessa per l’Amministrazione, prova ne sono gli interventi al galoppatoio e il palio del Guilcier.

Il volano

«Il cavallo deve essere visto in un'ottica di sviluppo con altri settori - afferma il sindaco Salvatore Pes - È un elemento essenziale della vita quotidiana del sedilese, protagonista delle manifestazioni più importanti. Il fatto che in tanti vadano a cavallo è un punto di attrazione per i turisti». E aggiunge: «Attorno al cavallo ruotano tante attività ad iniziare da quelle artigianali che si occupano di realizzare sotto sella, pettorali, gli accessori per l'equitazione. Chi va a cavallo veste in modo particolare per le processioni o per l’Ardia e in paese stanno nascendo attività sartoriali».

Il progetto

«Nel nostro mandato avevamo indicato il progetto Cavallo tessitura rosa – ricorda il sindaco - stiamo cercando di chiudere la filiera». Quindi spiega: «Abbiamo promosso il palio del Guilcier, diretto a valorizzare i cavalli locali e i fantini alle prime armi: pensiamo che il nostro territorio possa dare molto, ci sono diversi allevatori e Sedilo ha dato tanto anche a Siena in termini di fantini e cavalli». Remorex, vincitore del palio nel 2019, è di un’allevatrice di Sedilo.

Su Lizu

«Le rose, con le quali abbiamo abbellito le aiuole, sono l'elemento maggiormente rappresentato nei sottosella. Grazie all'Amministrazione 10 ragazze stanno lavorando al telaio: abbiamo proposto tre corsi, acquistato telai, dato un locale». Da quell’esperienza è nata l’Associazione Su lizu e sa rosa: «Il giglio e la rosa, ovvero il disegno tipico di sos battiles - precisa Grazia Piras-. Quest’arte fa parte della nostra tradizione e non volevamo perderla. Per realizzare i sottosella occorrono moltissime ore di lavoro, oltre 160».

Artigiani

Costantino Puddu alleva cavalli e ha una bottega artigiana dove si confezionano briglie e selle. «A fare questo mestiere, in tutta la Sardegna, non siamo più di venti esagerando, ma il cavallo è diventato un lusso. – sottolinea -. È chiaro che l’indotto legato al mondo del cavallo è importante, ma è in sofferenza. Sarebbe necessario un aiuto maggiore da parte della Regione per incentivare il settore».

Allevatori

Franco Manca, prima pandela nel 2000, alleva anglo arabi e ha un centro ippico. «Prima del Covid in tanti frequentavano la scuola di equitazione. Poi non ho riaperto, ho paura dei contagi – racconta -. Spero si possa riprendere. Anche le gare sono più o meno bloccate E in questi due anni che non si è fatta l’Ardia c’è chi si è venduto il cavallo». Troppo costose per Manca le trasferte per le corse. E su questo concorda Tonino Manca ingegnere e anche lui allevatore di cavalli. «Attualmente non è un volano di sviluppo – afferma -. I numeri ci sono, ma c’è stato il crollo del mercato e non ci sono interventi compensativi. Paghiamo anche l’insularità: i costi per portare i cavalli alle competizioni nazionali sono elevati. Ora Agris sta contribuendo, ma è un intervento che dovrebbe essere in capo allo Stato. Anche vincendo una categoria nazionale non si riesce a coprire i costi».

