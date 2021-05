Il futuro del M5S passa dal tribunale 

«In linea teorica potrei dover essere io ad indire eventuali votazioni, nel caso in cui la Procura di Cagliari dovesse decidere così», ripete l’avvocato Silvio De Murtas confermato curatore legale del M5S dalla Corte d’Appello di Cagliari nella causa (sull’espulsione dai pentastellati) che oppone la consigliera regionale Carla Cuccu al movimento. Il limbo in cui sono precipitati i Cinquestelle – orfani della piattaforma Rousseau e senza liste degli iscritti, rimaste a Casaleggio: al momento è impossibile scegliere il nuovo direttivo – accende i riflettori sul tribunale cagliaritano, dove i legali della consigliera hanno chiesto alla Procura di attivarsi per imporre a Beppe Grillo, in qualità di garante, l’avvio delle consultazioni per nominare i nuovi vertici.

I poteri

Nel frattempo l’avvocato De Murtas potrebbe intervenire anche in altre battaglie legali: «Potrei anche essere scelto come rappresentante legale da un altro Foro chiamato a decidere su altre espulsioni», ha spiegato subito dopo la sentenza della Corte d’Appello. Che poteri può avereil curatore speciale? Lo spiega Carla Cuccu: «È un commissario ad acta, rappresenta il movimento nella causa legale, non è certo il capo politico».

L’offensiva

Se si allarga lo sguardo verso Roma, si capisce che il futuro del M5S rischia sul serio di passare dai giudici, anche perché ieri Giuseppe Conte ha dichiarato aperta l’offensiva per ottenere il dati degli iscritti: «Abbiamo predisposto tutto per partire. Siamo pronti. Questa impasse sta solo rallentando il processo costituente, ma certo non lo bloccherà. Verrà presto superata, con o senza il consenso di Casaleggio», avverte il leader in pectore dei Cinquestelle, che annuncia il ricorso al Garante della Privacy.

«Ricorreremo a tutti gli strumenti per contrastare eventuali abusi. Non si può fermare il Movimento, la prima forza politica del Parlamento». Casaleggio «per legge è obbligato a consegnare i dati degli iscritti al Movimento, che ne è l’unico e legittimo titolare. C’è poco da scherzare, perché questi vincoli di legge sono assistiti da solide tutele, civili e penali».

La frenata

Il figlio del fondatore del Movimento per ora tace ma da Rousseau si fa notare che la linea non cambierà: come già annunciato, consegnerà la lista solo al rappresentante legale del Movimento e siccome il tribunale di Cagliari ha messo in discussione il fatto che il Movimento ora ne abbia uno, bisogna aspettare.

L’alleanza

Casaleggio a sorpresa apre anche un altro fronte che va ad impattare diretto sulla linea politica del nuovo Movimento, quella dell’alleanza con il Pd. La piattaforma Rousseau annuncia che si schiererà al fianco di Virginia Raggi per scrivere il programma elettorale per Roma. La piattaforma metterà a disposizione della sindaca uscente gli strumenti per coinvolgere i cittadini nella scrittura del programma elettorale, un format già lanciato anche a Napoli.

