Il futuro decolla da Cagliari 

«Il concetto di foil in quest’ultimo periodo ha subito un impulso e uno sviluppo difficilmente ipotizzabili fino a qualche anno fa», ha spiegato Francesco Ettorre, presidente nazionale di Federvela, «questo ha comportato la necessità di un maggior numero di partecipanti e di maggior preparazione atletica». Da qui, il legame con il team italiano. «La collaborazione», ha spiegato il team director, Max Sirena, «partirà dal coinvolgimento del Design Team che supporterà a livello tecnico e tecnologico la squadra olimpica, per dare vita ad un movimento formativo per nuove generazioni di talenti e di velisti italiani». Per la città, una nuova opportunità «sul fronte sportivo, turistico ed economico, che s’incastona in un momento di forte attenzione al fronte mare, con il recupero di spazi pubblici e i lavori sul porto di via Roma», ha ribadito il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu.

Ecco perché, con le rispettive competenze ed esperienze, hanno deciso di guardare insieme al futuro, dando vita al progetto Next Generation Foil Academy, un programma formativo rivolto ai giovani velisti e presentato ieri a Cagliari, in quel Molo Ichnusa che - a destra, nel centro federale, e a sinistra nella base operativa per l’America’s Cup - già li vede lavorare in parallelo.

Waszp, Skeeta, Moth, un kite dispiegato e un IQfoil sostano quieti nell’ex terminal crociere del Molo Ichnusa. Ma basta metterli in mare e potranno superare i venti nodi di velocità in pochi secondi, librandosi in aria. È la nuova frontiera della vela, che naviga e che vola. Un passaggio ormai obbligato, per chi voglia intraprendere una carriera professionistica nella disciplina e puntare in alto. Lo sanno bene Federvela e Luna Rossa, che su due fronti di assoluta eccellenza - le Olimpiadi e la Coppa America - fanno i conti con questo deciso e ormai irrinunciabile sviluppo della vela.

L’accordo

Il progetto

L’attività dell’Academy prevede stage per quindici, venti atleti provenienti dalle classi olimpiche giovanili e di interesse federale, e coprirà tutta l’Italia, Sardegna compresa, con un tour itinerante. Attraverso un programma mirato, gli atleti prenderanno confidenza con le imbarcazioni di nuova generazione, e formeranno il bacino di potenziali talenti. «A partire dai prossimi Giochi, cinque classi su dieci avranno i foil», ha sottolineato Alessandra Sensini, direttore tecnico federale giovanile, «il tour toccherà tutte le zone e coinvolgerà gli Under 19 in attività multilaterali che li preparino a questa nuova era».

