Il furbetto dei rifiuti con la Porsche 

Ha caricato il bagagliaio della sua Porsche con tre sacchi neri colmi di rifiuti, per poi abbandonarli in una strada di campagna di Selargius con totale indifferenza.

Tutto ripreso però dalle fototrappole piazzate dalla Polizia locale, che proprio da inizio anno ha intensificato i controlli e multato venti trasgressori, compreso il pensionato arrivato dall’hinterland con il suo potente Suv. «Maleducati che usano il nostro territorio come pattumiera», il commento del sindaco Gigi Concu, «viene voglia di recapitare le buste di spazzatura abbandonate nel nostro territorio direttamente a casa degli incivili».

Incivili in trasferta

Nessun selargino fra i multati, tutti provenienti da Cagliari e hinterland. Un fenomeno che accomuna i territori dell’area vasta, dove di fatto i rifiuti - almeno nella maggior parte dei casi - vengono abbandonati da automobilisti in trasferta e non dai residenti. «Gli incivili che inquinano vanno multati, qualsiasi provenienza abbiano», precisa il comandante della Polizia locale Marco Cantori. «Dopo il periodo più difficile della pandemia, che ci ha costretto a rallentare questo servizio, abbiamo ripreso con il monitoraggio giorno e notte».

Le immagini

Grazie alle fototrappole piazzate in diverse zone dell’agro selargino, dando priorità a quelle prese di mira da tempo dai trasgressori della differenziata. Da inizio anno 20 sanzionati, per ciascuno 400 euro di multa più le spese per il ritiro e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Oltre al pensionato con l’auto di lusso - che ha scelto la strada sotto il casello ferroviario - c’è anche una donna beccata mentre - guardandosi intorno - scarica dalla sua utilitaria una serie di ceste colme di rifiuti che riversa a bordo strada.

Non basta la presenza delle telecamere, e neanche il fatto che gli importi delle multe siano triplicati. «È da anni ormai che il territorio è monitorato, grazie al lavoro costante dei nostri vigili urbani e alla presenza di strumenti di ultima generazione acquistati per contrastare questo fenomeno”, ricorda il sindaco, “eppure ci sono ancora delle persone che abbandonano rifiuti incuranti del fatto che creano gravi danni ambientali. Nonostante», dice ancora Concu, «il servizio di raccolta dei rifiuti in città funzioni bene, con tanto di ritiro porta a porta anche nell’agro e di isole ecologiche efficienti».

La spesa annuale

Un problema che costringe il Comune a spendere 140 mila euro in media ogni anno per le bonifiche, finanziati dalla Regione, grazie ad un accordo quadro messo in campo e gestito dall’assessorato all’Ambiente. Da Su Pezzu Mannu a Sa Sitzia, sino alla località di Matte e’ Masonis, la strada comunale Sestu-Settimo, la zona di Su Tremini e la traversa di via Nenni, a ridosso della 554. «È un peccato che si debbano utilizzare risorse pubbliche per la maleducazione di alcuni, e non per aiutare magari le tante famiglie messe in difficoltà da questi due anni di pandemia», sottolinea Concu. «È inaccettabile sprecare energie e soldi a causa degli incivili che usano il nostro territorio come la loro pattumiera».

