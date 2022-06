Il fuoco minaccia le abitazioni 

«Stavo dormendo, ho sentito uno scoppio e subito dopo ho visto le fiamme e il fumo. Ho chiamato i vigili del fuoco e poi cercato di arrangiarmi con secchi d’acqua per cercare di evitare che il fuoco entrasse in casa. Sono stati momenti concitati». Notte movimentata, e molta paura, per una famiglia all’angolo tra via Carlo Emanuele III e via Conte Verde: solo il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che l’ennesimo rogo nelle strade del centro storico di Pirri potesse avere un bilancio ben più pesante delle due auto distrutte dalle fiamme, quasi certamente a causa di un corto circuito in una delle due vetture, e dai danni a una finestra dell’abitazione, oltre alla facciata dell’edificio annerita.

Sonno interrotto

L’incendio è divampato alle 2 della notte tra sabato e ieri. «Avevamo la finestra della camera aperta, dunque ci siamo svegliati e abbiamo visto subito il bagliore del fuoco potendo dare così l’allarme immediatamente», racconta il proprietario dell’abitazione all’angolo delle due via di Pirri dove c’è stato il rogo. «La nostra preoccupazione è stata quella di evitare che le fiamme raggiungessero l’interno della casa. Alla fine è andata bene». In via Carlo Emanuele III ci sono ancora i resti delle due auto coinvolte nell’incendio: un’Audi e una Matiz. E poi la facciata dello stabile annerita e gli infissi esterni della finestra della camera da letto completamente distrutti dal rogo.

Le indagini

Cosa sia accaduto deve ancora essere ufficializzato dai vigili del fuoco che dopo il primo intervento notturno hanno comunque ipotizzato un corto circuito all’origine del rogo. Le fiamme potrebbero essere partite dall’Audi per poi, spinte dal vento, raggiungere la Matiz: ma anche questo particolare dovrà essere confermato con gli ulteriori accertamenti. Resta la preoccupazione per i numerosi roghi d’auto – molti dei quali dolosi – che stanno avvenendo a Pirri: dall’inizio dell’anno non si contano gli interventi dei vigili del fuoco per spegnere gli incendi che hanno distrutto vetture parcheggiate in strada o nei parcheggi interni dei condomini. A volte si è trattato di raid vandalici. Per questo dalla Municipalità di Pirri sono arrivati diversi appelli alla Prefettura affinché vengano potenziati i controlli.