Il fuoco minaccia aziende e vigneti 

Le colonne di fumo nero si sono avvistate anche dai centri di Sassari e Alghero: è il pauroso incendio divampato nel pomeriggio di ieri alle porte di Olmedo, tra la frazione di Tottubella e Bonassai. Decine di ettari di macchia mediterranea e pascoli andati in fumo. Piccole aziende agricole costrette a evacuare, casolari minacciati dal rogo. Le fiamme sono apparse intorno alle 12.30 a Tottubella e velocemente hanno oltrepassato la carreggiata della strada statale 291, chiusa al traffico nel tratto tra la rotonda dei Due Mari, presidiata dalla polizia locale, e il bivio per la provinciale 19bis, circa un chilometro e mezzo. Sul posto in prima battuta sono intervenuti due elicotteri del corpo forestale, provenienti dalle basi di Anela e Bosa che ininterrottamente hanno compiuto lanci di acqua sul fronte del fuoco, vicinissimo ad alcune abitazioni. Poi sono scesi in campo tre Canadair.

La paura

Alcuni residenti si sono precipitati a controllare lo stato delle loro proprietà minacciate dalle fiamme, implorando gli agenti in servizio al posto di blocco: «Lei non si rende conto, quella è casa mia!», indicava una signora alla guida di un furgone bianco, con gli occhi fissi in direzione della zona del disastro. Impegnati anche vigili del fuoco, barracelli e protezione civile. I mezzi aerei hanno lavorato senza sosta anche se il vento teso ha complicato le operazioni di spegnimento.

Vigneti a rischio

Il fuoco ha lambito l’azienda vitivinicola Sella & Mosca e la zona industriale di San Marco. Ci sono stati momenti di forte apprensione, anche perché si tratta di un’area ad alta concentrazione di capannoni, magazzini e vigneti quasi pronti per la vendemmia. Ma per fortuna la macchina antincendio ha funzionato e alla fine ha avuto ragione sulle fiamme, limitando i danni. Il bilancio è comunque pesante. Sessanta ettari in cenere. Il traffico è stato dirottato verso Santa Maria La Palma, l’aeroporto di Fertilia e Porto Torres.