Il fuoco diventa arma contro i roghi 

Fuoco per combattere il fuoco. A Carbonia si corre ai ripari prima che la stagione calda causi danni irreparabili: si utilizzerà quello che tecnicamente si chiama “fuoco prescritto” con un piano sperimentale in un'area dove ogni anno si concentrano decine di roghi, l’ultimo due giorni fa. Se dovesse dare buoni risultati potrebbe essere applicato anche in altri Comuni dell’Isola.

L’iniziativa

Visto che gli incendiari sono già in azione il Comune di Carbonia ha deciso di correre subito ai ripari e con l’aiuto del Corpo Forestale e si utilizzerà la stessa arma dei piromani, ossia il fuoco. Il servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Iglesias del Corpo Forestale della Regione Sardegna, su richiesta del Comune, ha pensato a un intervento sperimentale di “riduzione della biomassa” soggetta a combustione (principalmente sterpaglie) con l’utilizzo del fuoco prescritto, ossia una tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco. Si punta alla vegetazione che diventa fertile area per i roghi con precise procedure operative. Si attende per questi giorni il via libera da parte della proprietà dei terreni (ex Ligestra oggi proprietà della Fintecna Spa facente parte del gruppo Cassa depositi e prestiti) e la realizzazione di fasce parafuoco perimetrali di sicurezza. Le istruttorie sono in corso e i sopralluoghi sono già stati fatti. L’area interessata è quella tra via Dalmazia, via Castelsardo e via del Minatore dove solo pochi giorni fa si è corso il rischio che il fuoco arrivasse alle case. Il tempo stringe e si deve correre ai ripari prima che la stagione degli incendi prenda piede.

Gli allarmi

L’area in questione è ogni anno soggetta a numerosi incendi, che provocano grande allarme tra i residenti molti dei quali hanno persino rinunciato a partire in vacanza per non lasciare sola la casa in caso di incendi. Gli eventi dolosi, da queste parti, hanno costituito in passato un grave pericolo per persone e beni oltre creare situazioni di rischio per la circolazione stradale della zona quando il fuoco, come è accaduto domenica. è arrivato a bordo strada. Il ripetersi degli episodi comporta una mobilitazione continua delle strutture preposte allo spegnimento degli incendi distogliendo l’attenzione da altri roghi che potrebbero verificarsi in contemporanea: «Stiamo aspettando la risposta di Fintecna Spa che contiamo di ricevere in tempi brevissimi. – spiega il sindaco di Carbonia Pietro Morittu – Come Comune stiamo portando avanti tutte le attività per vedere adempiuta e rispettata l’ordinanza che abbiamo deliberato in materia di prevenzione del rischio d’incendio. Nei prossimi giorni verranno effettuati i primi controlli anche sui terreni, giardini e orti privati. Sul tema dei terreni ex Ligestra c’è attesa per l’ esercitazione sperimentale messa in campo dalla Forestale, la quale però necessita ancora dei pareri autorizzativi da parte di Fintecna e del Corpo regionale che dovrebbero arrivare a breve».