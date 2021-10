Il fratino sfratta i gatti della colonia 

«Tengo a precisare che non c’è niente di certo», spiega Perseo, «questa possibilità è stata ventilata perché a quanto pare, secondo la normativa europea, i gatti disturberebbero la nidificazione dei fratini. A novembre ci sarà un incontro con la Forestale e vedremo come stanno le cose». Sta di fatto che, prosegue Perseo, «si tratta di una cosa molto complicata. Se i gatti effettivamente dovranno essere spostati si dovrà trovare una location adeguata, di certo non li puoi spostare da un momento all’altro. Dovranno essere abituati e inoltre come si farà a catturarli? Bisognerà seguire regole ben precise e stare molto attenti. Quando ero Guardia zoofila avevo già affrontato un problema simile a Elmas e alla fine i gatti sono ancora lì».

I 60 gatti della colonia felina del Poetto dovranno cambiare alloggio. Questo perché, a quanto pare, potrebbero disturbare la nidificazione dei fratini e di altre specie di uccelli ed è necessario trovargli un’altra sistemazione in base alle direttive europee.

La notizia è venuta fuori a sorpresa nel corso di una riunione tra il Comitato dei Quartieri di Pitz’e Serra, Sa Forada, Quartello, Sant’Anastasia e Pardinixeddu, con il vice sindaco Tore Sanna e l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti a cui era presente anche la garante comunale per il benessere degli animali Donatella Perseo. Un fulmine a ciel sereno che sta già provocando proteste e polemiche.

La garante degli animali

«Tengo a precisare che non c’è niente di certo», spiega Perseo, «questa possibilità è stata ventilata perché a quanto pare, secondo la normativa europea, i gatti disturberebbero la nidificazione dei fratini. A novembre ci sarà un incontro con la Forestale e vedremo come stanno le cose». Sta di fatto che, prosegue Perseo, «si tratta di una cosa molto complicata. Se i gatti effettivamente dovranno essere spostati si dovrà trovare una location adeguata, di certo non li puoi spostare da un momento all’altro. Dovranno essere abituati e inoltre come si farà a catturarli? Bisognerà seguire regole ben precise e stare molto attenti. Quando ero Guardia zoofila avevo già affrontato un problema simile a Elmas e alla fine i gatti sono ancora lì».

La normativa

A innescare il caso è stata la “Normativa Habitat” che secondo i dettami dell’Unione Europea identifica delle zone sensibili per la nidificazione di specie protette. Nel territorio quartese queste corrisponderebbero appunto al Poetto e a Molentargius dove già diverse volte era stato affrontato il problema dei cani randagi che disturbavano la nidificazione dei fenicotteri e che mettevano a rischio la vita dei pulli.

Il fratino

E il fratino lo scorso anno aveva nidificato proprio nel tratto quartese del Poetto davanti al ristorante McDonald’s. Il nido era stato scoperto dalla forestale di Molentargius e in seguito l’area era stata transennata e sorvegliata dai volontari, tra cui le guardie ecozoofile e il WWf di Monte Arcosu, per evitare l’avvicinamento dei gabbiani. Il fratino vive e nidifica nelle spiagge, ha delle macchie nere ai lati del petto, del becco e degli occhi che sembrano una mascherina. Il nido non è mai lasciato incustodito mentre il maschio si allontana alla ricerca di cibo. Il suo arrivo non può che fare felici: è infatti indice del buono stato di salute dell’ecosistema costiero.

L’esperto

Resta però il problema della convivenza con la colonia felina. «I gatti essendo predatori potrebbero effettivamente creare problemi alle altre specie protette» spiega l’ornitologo Sergio Nissardi, «ovviamente soltanto nel periodo della nidificazione, che, nel caso del fratino avviene tra marzo e luglio. È un po’ il problema, che con le dovute distinzioni, si è presentato a Molentargius con la questione dei cani randagi. La situazione comunque non è facile perché anche spostare una colonia felina non è una cosa semplice».

