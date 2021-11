Il forno chiude, nessuno si fa avanti 

Lunedì scorso, primo novembre, il panettiere Lucio Ulargiu, 65 anni, è andato in pensione e ha chiuso lo storico panificio “Il vecchio forno” di Villamar. Dopo 73 anni di onorata attività, il forno Tagliavini & Kauber, che ieri registrava ancora una temperatura di 80 gradi nonostante sia spento da sabato scorso, rischia di non riaccendersi. «Nessuno adesso vuole fare questo lavoro – afferma Ulargiu – e non è neanche facile iniziare oggi con la concorrenza della grande distribuzione, che causa troppi problemi alle piccole attività». Lo stesso timore attanaglia le sorelle Maria e Fausta Porcedda, 90 e 95 anni, proprietarie del locale voluto dal loro padre: «I giovani di oggi non vogliono lavorare la notte, preferiscono il divertimento», afferma Maria.

Una carriera lunga

In quel che è stato il regno di Lucio per metà della sua vita lavorativa, aleggia ancora il profumo di pane appena sfornato. Avvolti dalla piacevole fragranza, il filo dei ricordi porta lontano. «La mia prima esperienza, nel 1973, è stata nel panificio della famiglia Cau, a Segariu, dove ho lavorato fino al ’77», racconta Ulargiu: «Da lì mi sono spostato a Cagliari, a Serrenti, quindi a Rimini». Nel 1984 il rientro in Sardegna e l’assunzione nel panificio della famiglia Fenu, a Segariu, dove resta per 15 anni. Poi la sorte lo costringe a reinventarsi: «Sono rimasto senza lavoro da un giorno all’altro e per un po’ mi sono dovuto arrangiare, finché quello che allora era il gestore di questo panificio mi ha chiesto se volevo prendere il suo posto». La proposta arriva nel 2000. Lucio accetta la sfida e dà fondo ai suoi risparmi per avviare l’attività a Villamar. «Dopo sei mesi avevo già recuperato tutto», afferma con un sorriso pregno di soddisfazione. Lo segue in questa nuova avventura sua moglie Marina, che si occupa della rivendita e tiene in ordine la contabilità.

Capacità e lungimiranza aiutano la coppia ad affrontare senza cadute anche i periodi negativi: «Il lavoro è calato a partire dal 2008. Nonostante questo, siamo riusciti ad andare avanti. Fino alla settimana scorsa ho fatto cento chilometri al giorno per consegnare il pane a domicilio e nelle rivendite del circondario». Un modo di lavorare che gli ha permesso di chiudere l’attività con i conti in ordine. «Ho scelto di non legarmi alla grande distribuzione perché non è conveniente – spiega –. Ho seguito personalmente i clienti, che hanno sempre apprezzato la mia professionalità».

La speranza