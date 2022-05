Il flop Mazzarri Amore mai nato  e numeri shock 

Era il 14 settembre e il Cagliari, con un solo punto dopo tre giornate, decide che non c'è più tempo da perdere e allontana Leonardo Semplici, l'allenatore della clamorosa salvezza della stagione precedente, e lo sostituisce con Walter Mazzarri. Doveva essere amore, è stato un calesse e con le ruote malmesse: perché il tecnico di San Vincenzo, sulla panchina rossoblù, ha vissuto 32 partite, conquistando appena 27 punti, alla media di 0,84 punti a partita. Un flop perché Mazzarri, in carriera, non era mai sceso sotto la media di almeno un punto a gara (anche al Watford, in Premier, aveva chiuso con 1,05 a partita).

Dolce illusione

La prima scelta per sostituire Semplici era Iachini, ma all'improvviso ecco l'apertura di Mazzarri, che al Cagliari aveva già detto no in passato e che non ama subentrare in corsa. Ci sarebbe anche il tempo per studiare meglio i rossoblù, dopo la sosta, ma il presidente Giulini ha fretta e lo convince. Il tecnico di San Vincenzo, fermo dal 2020 dopo l'esonero al Torino, sbarca a Elmas e si mette subito al lavoro per preparare la gara d'esordio, a Roma contro la Lazio. E sotto le luci dell'Olimpico, il Cagliari abbaglia e illude: la gara finisce 2-2, con i rossoblù raggiunti dopo due magie di Joao Pedro e Keita Baldé. Sembra che il tecnico abbia trovato subito la formula magica, ma quella di Roma si rivela una dolce illusione. Il risveglio, infatti, è amarissimo, con l'Empoli, ex squadra di Mazzarri, che vince senza problemi alla Domus. La prima di una lunga serie di batoste. Il Cagliari, in tutto il girone di andata, vincerà solo con la Sampdoria, butterà al vento due gare già vinte con Salernitana e Venezia, arrivando al giro di boa con appena 10 punti e le polemiche che portano all'epurazione dei due uruguaiani Caceres e Godin.

Sulla corda

Le conferenze di Mazzarri battono sempre sugli stessi concetti: la difficoltà a insegnare il «suo calcio» da subentrato, la necessità di avere una condizione atletica all'altezza di quello che il tecnico continua a chiamare «il calcio moderno» e i continui riferimenti al passato. Ma il presente vede il Cagliari chiudere il 2021 all'ultimo posto solitario, con soli 10 punti. Ed ecco che il presidente Giulini prende per la prima volta in considerazione l'ipotesi di un esonero. Ma il patron torna sui suoi passi, dando al tecnico una chance con il mercato di riparazione. E il 2022 vede un Cagliari totalmente diverso, capace di conquistare 15 punti in otto gare, tanto che qualcuno si illude di aver già chiuso il discorso salvezza.