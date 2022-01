Il fiume scorre sotto le case 

Ogni 25 minuti l’impianto di pompe elettriche pesca 200 litri d’acqua. In media il marchingegno montato da Gian Pietro Lai nel suo scantinato ne assorbe 800 litri. È la portata del Rio Abis in tempi di semisiccità, visto che lo scorso novembre, mese di piogge record, le pompe pescavano 200 litri ogni quarto d’ora. Quest’anno i proprietari delle villette di vico Sabin celebrano il trentennale della costruzione del complesso residenziale. L’incubo soggiorna sotto le fondamenta in cemento armato. La criticità nel cuore di Monte Attu resta irrisolta e Lai, 69 anni, poliziotto in congedo, si fa ancora una volta portavoce del comitato spontaneo: «Il Comune blocchi a monte questo flusso d’acqua».

La situazione

Le 15 villette a schiera sono state realizzate nel 1992 dalla cooperativa Girasole. All’epoca il Comune aveva rilasciato il nullaosta per edificarle sopra il Rio Abis, ma sin da subito era emerso un problema: quando piove forte si ritrovano con i seminterrati allagati a causa del dislivello tra le opere di urbanizzazione e le cantine. Non proprio un dettaglio di poco conto. Qualcuno ha allestito impianti super tecnologici pur di evitare allagamenti, altri fanno affidamento a piccole pompe che faticano a pescare adeguatamente l’acqua che scorre sotto gli scantinati. «Ma qui tutti - fa notare Lai - quando il cielo si oscura iniziamo a tremare, con la speranza che la corrente elettrica non manchi per tanto tempo». È un intero quartiere ad andare in tilt quando la pioggia aumenta di intensità: Anche la chiesa di San Giuseppe è stata costruita lungo lo stesso percorso del fiume, ma rispetto alle nostre case le fondamenta sono più resistenti, blindate con acciaio di grosso diametro».

Di recente l’assessorato dei Lavori pubblici, coinvolto dagli stessi residenti, aveva sostenuto che se l’emergenza fosse riconducibile al dissesto idrogeologico, il Comune avrebbe dovuto adottare una variante al Pai e chiedere finanziamenti per realizzare opere risolutive. «Questo non è un problema esclusivo di competenza del sindaco Cannas, bensì una criticità storica. L’appello - è la preghiera di Lai - è rivolto alle istituzioni in generale: deviino il corso del fiume verso il Rio Foddeddu».