«Il Fiore sardo torni ai pastori» 

«Il Fiore sardo è dei pastori, non degli industriali». Lo ribadiscono i produttori del Fiore sardo artigianale, pregiato formaggio che gode del marchio Dop, al quale a Gavoi è dedicato un museo. Lo fanno con forza dopo che 400 tonnellate del prodotto, la cui caratteristica è di essere preparate con latte crudo, sono state sequestrate dalla Procura di Cagliari in otto caseifici industriali dell’Isola. L’accusa è che sia stato utilizzato latte termizzato, contro il disciplinare di produzione che racchiude essenza e storia del Fiore sardo. «È un segnale che conferma ciò che noi pastori, produttori artigianali e custodi di una millenaria arte casearia, diciamo da anni: il Fiore sardo per rispettare il primo e fondamentale parametro del latte crudo (coagulazione a temperatura di 34/36 gradi) non può essere prodotto dall’industria», dicono. Si battono per il rispetto delle regole di produzione del formaggio, una delle tre Dop sarde, tramandate da tempi lontani e da un sapere antico.

Il procedimento

«Abbiamo appreso dai giornali che i caseifici accusati hanno addotto a loro difesa una giustificazione assurda - aggiunge Giovanni Cugusi, allevatore e produttore artigianale di Fiore sardo, ex sindaco di Gavoi -. Dicono che il problema derivi dalla fase di scottatura nella quale il formaggio verrebbe immerso nella scotta (residuo caldo della produzione di ricotta) sino a tre ore. Il rimedio pare peggiore del male, considerato che nessun pastore ha mai eseguito la scottatura in immersione della forma nella scotta bollente per un tempo così lungo». La procedura è ben diversa e prevede, al fine di rendere liscio il contorno e indurire la crosta del Fiore sardo, che le forme appena fatte vengano solo asperse con la scotta. «L’abbiamo affermato in più occasioni, anche a livello istituzionale - proseguono i produttori-artigiani -. Questo spiraglio giudiziale sembra ripagare i nostri sforzi nel produrre il formaggio secondo i dettami che ci sono stati tramandati da padri e nonni e così come il disciplinare della Dop oggi impone».

Ritorno agli ovili

I pastori rivendicano la produzione del Fiore sardo: «È un paradosso che il 70 per cento della produzione e la conseguente tutela della Dop faccia capo all’industria. Su circa 65 produttori di Fiore sardo Dop, solo una ventina, quasi tutti industriali, afferiscono al consorzio di tutela della Dop. Pastori e produttori artigianali, due esclusi, ne sono fuori. È giunto il tempo che il formaggio dei pastori torni a essere prodotto esclusivamente nei caseifici aziendali ospitati nei nostri ovili. Anche la Regione deve riconoscerlo per tutelare il più importante presidio lattiero caseario sardo».