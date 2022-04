Il Fiore Sardo resta sotto sequestro 

Il regalo nell’uovo di Pasqua non è stato certamente gradito. Sabato scorso i giudici del Riesame di Cagliari hanno respinto la richiesta avanzata dagli avvocati difensori e confermato il sequestro delle circa 400 tonnellate di Fiore Sardo da otto caseifici dell’Isola eseguito il 23 marzo: provvedimento legato alle analisi svolte dai consulenti del pm che avevano fatto sospettare, secondo la ricostruzione investigativa, l’uso di tecniche di lavorazione diverse dal previsto e di latte pastorizzato anziché crudo. Differenze che priverebbero quel formaggio, un pecorino, della possibilità di avere il marchio Dop.

Accusa e difesa

Lo scorso ottobre le prime verifiche su alcuni campioni del prodotto avevano evidenziato il basso valore di un enzima la cui presenza si riduce quando il formaggio viene sottoposto a trattamenti termici, motivo per cui era emersa l’ipotesi che nella lavorazione fosse stato usato il latte pastorizzato. Gli avvocati Massimo Macciotta, Gianluca Damiano, Antonello Garau, Nicola di Benedetto ed Edoardo Vassallo il 12 aprile nell’udienza davanti al Tribunale avevano sostenuto viceversa che l’abbattimento di quell’enzima dipendesse proprio dal rispetto della procedura di “scottatura”, non dalla pastorizzazione, dettaglio a loro dire «non considerato» dagli inquirenti. E così avevano chiesto che il collegio, presieduto da Tiziana Marogna, dichiarasse la «mancanza dei presupposti» alla base dei sequestri. Il risultato non è stato quello sperato. Il “no” riguarda il ricorso presentato dagli amministratori delle aziende, mentre resta in piedi quello delle società.

Aziende e procedura

Al centro delle verifiche sono finite le aziende “Sepi Formaggi” di Macomer, “Sarda Formaggi” di Buddusò e Olbia, “Caseificio Sias” di Borore, “Ica di Ennio Argiolas” a Dolianova, “La fattoria del Gennargentu” di Fonni, “Società agricola Busia e Mulas” di Siamanna, “Lacesa” di Bortigali e “Società semplice agricola fratelli Manca” di Cabras: ai titolari il magistrato inquirente contesta la “contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”. L’inchiesta è stata avviata nel 2021 e riguarda la procedura di lavorazione. Perché si ottenga la denominazione Dop il latte deve essere crudo; poi si deve aggiungere il caglio, che determina la coagulazione; quindi si costituisce la forma, che deve essere scottata come previsto dal disciplinare del Dop; infine c’è la stagionatura, lunga 105 giorni. A quel punto il prodotto è finito e viene etichettato. Il problema riguarderebbe la scottatura, il procedimento con cui il formaggio fresco già “in forma” viene immerso sino a 3 ore in un liquido caldo (l’acqua o la scotta, quel che resta dopo la formazione della ricotta) per far raggiungere al prodotto i 55 gradi così da creare la crosta e abbattere eventuali agenti patogeni. «Le partite finite sotto sequestro riguardano solo il formaggio Dop» e il problema «è la salatura finale», ha specificato l’avvocato Garau, «il pecorino ordinario è regolarmente in vendita».