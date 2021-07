«Il filo della cultura unirà il centro alle nostre periferie»  

Dai centri di aggregazione alle iniziative culturali da organizzare anche nei quartieri satellite di Selargius, partendo da Sa Coja Antiga che potrebbe spostare qualche iniziativa nel rione di Su Planu per creare finalmente quel senso di identità selargina e legame con la città che finora è mancato. Sono alcune delle priorità nell’agenda della neo assessora alle Politiche di decentramento e ai Rapporti con le comunità dei quartieri, Cristina Pilo, e già portate sul tavolo della Giunta di piazza Cellarium a pochi giorni dal suo insediamento. «Le tradizioni e la cultura sono il motore di questo legame tra periferie e centro che dobbiamo iniziare a costruire», annuncia la nuova esponente dell’esecutivo comunale selargino.

La sfida

Per la neo assessora si tratta della prima esperienza politica con un assessorato alle periferie tutto da costruire. «Una bella sfida e un’opportunità per i quartieri che soffrono la lontananza dal centro cittadino», dice, «mi rendo conto che il tempo a disposizione non è tanto ma ci metterò il massimo impegno per centrare i primi obiettivi, con la speranza che questo assessorato venga confermato e chi verrà dopo di me prosegua il lavoro».

Laurea in in Scienze e tecnologie agrarie, funzionaria dell’Agenzia Forestas, sassarese d’origine ma selargina da undici anni, si muove per la prima volta negli ambienti politici. Voluta dai Riformatori per riequilibrare le quote in Giunta dopo l’addio della vicesindaca Gabriella Mameli, è stata scelta - lei che abita a Su Planu – per dare un contributo decisivo nei rapporti con tutti i quartieri di Selargius. «Mi sento una cittadina prestata momentaneamente alla politica», dice l’assessora Pilo, «ora mi concentrerò per svolgere al meglio questo nuovo ruolo, poi chissà».

Le idee

Intanto è iniziata la corsa per portare a casa i primi risultati, puntando tutto su cultura e tradizione. «Il punto di partenza non può che essere il Matrimonio selargino», sottolinea la neo assessora, «con il simbolo della catena utilizzata per gli sposi che in questo caso dovrà unire i quartieri periferici con il centro, e creare quel senso di appartenenza che ora di fatto manca. La manifestazione tradizionale e culturale più importante per Selargius, che dovrà finalmente coinvolgere tutti, Su Planu, Is Corrias e Su Pezzu Mannu compresi. Per questo», dice, «la mia idea è portare una parte dell’Antico sposalizio selargino nelle periferie, partendo quest’anno con Su Planu per poi avere un’alternanza con gli altri quartieri. Magari la presentazione degli sposi, per poi raccontare tutta la bellezza di questo appuntamento tradizionale che dovrà coinvolgere anche quelle parti del territorio lontane dal centro cittadino dove solitamente si concentrano tutti i riti». Una proposta a cui si sta già lavorando con Pro loco e assessorati al Turismo e alla Cultura.

Le riunioni

Oltre alla tradizione, l’assessora alle periferie punta anche su una presenza costante - con tutto l’esecutivo selargino - nei quartieri. «Ho chiesto di avere un ufficio nei locali comunali di Su Planu, e che qualche riunione della Giunta venga svolta nel rione», la proposta della neo assessora, «per i residenti conta tanto il fatto di poter parlare regolarmente con gli amministratori e sentirli vicini». Fra gli obiettivi anche la creazione di centri di aggregazione per adolescenti, con attività sportive e di intrattenimento per i più giovani.

Massima attenzione anche su Is Corrias e Su Pezzu Mannu, «quartieri che cercherò di coinvolgere con alcune iniziative, sempre con lo stesso obiettivo: farli sentire parte integrante della città».

