Il “Fattore N”imprigionai rossoblù 

Il Cagliari torna dalla Val di Peio con diverse certezze. Compresa quella di un organico ancora da completare, come sottolineato dallo stesso Semplici dopo l’amichevole a Vicenza. Impresa non facile in un mercato che tarda a decollare. E quello rossoblù continua a girare attorno al futuro di Nahitan Nandez e Radja Nainggolan, con l’uruguaiano che vuole solo l’Inter e il belga che dall’Inter vuole andar via per rimettersi il rossoblù addosso.

Tormentone

Telefonate e lunghi silenzi. Le parti continuano a scrivere la trama di un film che può avere un solo finale, con Nandez in nerazzurro e il Ninja di ritorno nella sua Isola. Ma quel finale è ancora lontano. Perché è vero che l’uruguaiano ha già l’accordo col club milanese, ma il Cagliari non si ritiene soddisfatto dalla proposta interista, prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto. Il presidente Giulini vuole qualche certezza in più per avvicinarsi ai 30 milioni, certezze che la controparte non può dare. Alla fine, però, il Cagliari sarà costretto a lasciar partire El Leon. Così come l’Inter cederà sulla buonuscita da dare a Nainggolan, che poi potrà trattare il ritorno in Sardegna da svincolato.

Cose turche

Nandez rientrerà il 30 in Sardegna e con lui ci sarà il connazionale Diego Godin. Ma per entrambi il futuro sembra essere lontano da Cagliari. Nel caso del Faraone, però, ci sarà da convincere il giocatore a rinunciare al contratto firmato appena un anno fa (ancora una stagione a 4 milioni e l’opzione per la terza) e accettare le proposte in arrivo dal Besiktas. I turchi mettono sul tavolo un biennale da 4 milioni, l’opzione per il terzo anno e la partecipazione alla Champions League. Se Godin dovesse accettare l’offerta, libererebbe il Cagliari da un contratto non più sostenibile, consentendo al club di andare alla ricerca di uno o due difensori, col viola German Pezzella (fresco campione del Sudamerica con l’Argentina) tra gli obiettivi.

Le partenze

Il mancato impiego nell’amichevole di ieri a Vicenza per Alberto Cerri e Alessandro Tripaldelli somiglia tanto a una sentenza. L’attaccante sembra aver finalmente accettato le proposte del Como e si trasferirà in prestito ai lariani. Con lui anche l’angolano Zito Luvumbo, che si metterà alla prova nel campionato cadetto, dopo una stagione nella Primavera. In uscita anche Farias, atteso la prossima settimana a Cagliari per visite e vaccino, e Oliva, che non ha convinto Semplici durante il ritiro in Val di Sole. Infine, ufficiale il prestito all’Olbia di Ciocci e Boccia.

