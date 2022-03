Il dubbio amletico del sindaco Dessì: resta o va a casa? 

Tre giorni per decidere se ritirare le dimissioni o lasciare il paese in mano ad un commissario. Una decisione che il sindaco Gianluca Dessì prenderà probabilmente all’ultimo momento (il 25 marzo) qualora i consiglieri di maggioranza, in qualche modo, gli garantiscano un prosieguo della legislatura «nell’esclusivo interesse del paese» e non, come ha messo in evidenza lo stesso primo cittadino nella lettera di dimissioni, «per cercare visibilità personale o mettere in evidenza il proprio ego». Nel frattempo il vicesindaco Maurizio Marci ha convocato un Consiglio comunale straordinario per il 24 marzo con ben nove punti all’ordine del giorno. Una discussione che potrebbe influenzare la decisione del sindaco: se la maggioranza si dimostrerà compatta, Dessì potrebbe ritirare le dimissioni, in caso contrario (se ad esempio non ci fosse il numero legale) arriverà il commissario.

La seduta

Tra i nove punti all’ordine del giorno alcuni sarebbero particolarmente impegnativi (tra i tanti la gestione dell’ufficio turistico e quella dei parcheggi a pagamento sino al 2024). Dall’opposizione, anche per le modalità con le quali è stata convocata l’Assemblea, arriva una nuova bordata alla maggioranza: «Da almeno tre mesi - spiega il capogruppo Tore Sanna - il Consiglio è a rischio numero legale e adesso vengono inseriti all’ordine del giorno addirittura nove punti tra i quali, ad esempio, la dichiarazione di decadenza di una lottizzazione morta venti anni fa. Perché non ci ha convocato prima per parlarne?». Sanna aggiunge che «non sarà di certo la minoranza a garantire il numero legale, quello è un obbligo che spetta a chi governa». Nelle ultime due settimane, in ogni caso, nessun contatto tra il sindaco e Sanna: «Nell’ultimo Consiglio il sindaco aveva annunciato che mi avrebbe chiamato. Non lo ha fatto e ha fatto bene, c’erano due anni e mezzo di tempo per incontrarci e vorrebbe farlo adesso? Non ha alcun senso, da parte mia attendo con serenità il 25 marzo».

L’opposizione

Sempre dalla minoranza il consigliere Pino Gagliardo ribadisce che «l’unica soluzione a questo punto è quella di ridare la parola ai cittadini». Tesi sposata anche da Sergio Ghiani, il consigliere più votato e assessore al Turismo sino a marzo, quando ci fu la prima crisi di maggioranza (che portò, appunto, alla revoca dell’assessorato a Ghiani): «Vorrei distinguere - spiega Ghiani - l’aspetto politico da quello personale. Dal primo punto di vista il sindaco è stata una delusione. Penso dunque che faccia bene a confermare le dimissioni. Una persona seria non cambia idea, un ripensamento sarebbe poco credibile. Nella vita ci sono tante altre opportunità».