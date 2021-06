Il doppio stop azzera gli incidenti 

Accolti con sarcasmo e ironia (soprattutto sui social) i doppi stop sistemati negli incroci a più alta densità di traffico in centro e in periferia, si sono rivelati una scelta vincente. A sei mesi dalla loro istituzione gli incidenti, che viaggiavano al ritmo di uno al giorno, si sono infatti azzerati completamente. A dimostrazione che il nuovo stratagemma per rallentare la velocità ha funzionato quanto e forse più di dissuasori e autovelox, garantendo la sicurezza anche dei pedoni.

Lo studio

L’idea era nata dopo i sopralluoghi portati avanti dagli agenti del settore Traffico e Viabilità Antonello Casiddu e Valeria Scalas e gli studi del capitano del settore Infortunistica Franco Congiu, oltre che sulla scia dell’esperimento positivo del doppio stop tracciato già lo scorso anno all’incrocio tra le vie Porcu e Merello. «Abbiamo fatto uno studio sul livello di incidentalità in alcuni punti della città ed è emerso che occorreva trovare soluzioni per limitare la velocità e il mancato rispetto della precedenza», spiega il comandante della Polizia locale Marco Virdis, «in particolare dall’analisi dei dati abbiamo individuato una decina di intersezioni pericolose, e su quelle abbiamo quindi deciso di intervenire subito».

L’idea

La soluzione è andata quindi sui doppi stop: «In sostanza» prosegue Virdis, «se ne aggiunge uno, per ridurre la velocità di chi percorre la strada che prima aveva precedenza. Sebbene qualcuno abbia inizialmente ironizzato su questa scelta, come se si trattasse di qualcosa di irragionevole, oggi possiamo dire che si è trattato di una decisione corretta, perché abbiamo totalmente azzerato gli incidenti in queste intersezioni». Certo, prosegue, «è ancora presto per delle valutazioni definitive, ma parliamo comunque di 6 mesi, e aver bloccato gli incidenti, prima frequentissimi in questi incroci pericolosi, significa aver raggiunto un bel risultato».

Dove sono

I doppi stop sono stati tracciati in diversi incroci: via Vittorio Emanuele-La Marmora, Zara-Milano, Merello-Perra, Fadda-San Francesco-via Cimitero, Diaz-Sicilia, Boito-Palestrina, Merello-Principessa Jolanda, Gramsci-Malipiero, Cagliari-Dante, Fiume-Fratelli Bandiera, Principessa Jolanda-Mercantini e Manara-Vico. «Tra l’altro» dice ancora il comandante, «si tratta di un accorgimento particolarmente economico. I costi infatti variano in funzione della tipologia dell’intervento. Penso agli attraversamenti rialzati o agli stop luminosi. Tra i vari sistemi questo è quello che indubbiamente ha offerto il miglior rapporto costi-benefici. Ogni anno tiriamo i bilanci e valutiamo la necessità di nuovi interventi. Pertanto qualora emergesse la necessità non escludo nuovi doppi stop in città».

E pensare che all’inizio l’ironia aveva corso veloce sui social: in diverse vignette e meme si prendeva in giro il provvedimento che invece si era già rivelato più che efficace nell’incrocio tra via Porcu e via Merello dove la media era di un incidente al giorno e oggi, dopo 16 mesi, siamo ancora a zero.

