Il dono è una Bibbia antica 

Da qualche giorno il Comune di Selegas vanta nel suo patrimonio librario due volumi preziosissimi della Sacra Bibbia donati da don Gianfranco Zuncheddu, per tutti don Gianni, sacerdote originario di Burcei da vent’anni residente nel piccolo paese al centro della Trexenta. Due volumi antichi dal valore (quasi) inestimabile che risalgono al 1850 custoditi da anni nella libreria della collezione privata di don Zuncheddu, ex amministratore parrocchiale nella parrocchia San Sebastiano martire a Guamaggiore e attualmente delegato arcivescovile per la celebrazione della santa messa in forma straordinaria nella basilica magistrale di Santa Croce a Cagliari. «È il mio regalo alla comunità che da ormai tanti anni mi ospita e mi ha consentito di integrarmi nel migliore dei modi», spiega il sacerdote.

La donazione

Si tratta dei volumi in assoluto più preziosi tra gli oltre ventimila libri dell’immensa collezione di don Gianni che, oltre a essere un uomo di Chiesa, è anche uno storico e studioso di lingua sarda. «Regalerò al Comune anche altri libri - dice - alcuni riguardano proprio la storia e le tradizioni del nostro territorio». L’amministrazione comunale ringrazia. «Per noi è davvero un grande onore e una grandissima gioia ricevere un dono così importante, un’opera unica che grazia alla generosità di don Zuncheddu potrà essere consultata dall’intera popolazione», ha detto il sindaco Alessio Piras. L’intenzione della Giunta è quella di portare i libri sacri nella nuova biblioteca comunale in fase di realizzazione nell’ex Casa Puddu, edificio del centro storico restaurato dal Comune. Per il momento i due volumi sono custoditi in una teca nell’ufficio del primo cittadino.

Le altre opere

Il sacerdote, ormai ottantenne, è anche giudice responsabile per le sentenze di Appello del Tribunale ecclesiastico regionale sardo. Nel 2007 è stato insignito dall’allora sindaco Franco Sergio Pisano, del titolo di Cavaliere de sa Dea Madre del territorio di Turriga. Nella sua libreria privata ci sono, oltre ai testi sacri, migliaia di volumi di storia e narrativa che verranno donati al Comune di Selegas, all’archivio diocesano, a diverse biblioteche e ad alcuni importanti studiosi. «Sono una persona anziana, è giusto che altre persone possano godere di questo importante patrimonio librario», conclude il sacerdote filantropo.