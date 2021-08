Il dono di Anita salverà quattro bambini 

Ieri mattina all’ospedale Santissima Annunziata i medici hanno effettuato il prelievo degli organi dal corpo di Anita, la bimba di due anni che lunedì pomeriggio è precipitata dal balcone di casa, al secondo piano di una palazzina in via Alghero, non lontana dal centro di Sassari. Nel blocco operatorio dell’ospedale è stato effettuato il prelievo di reni, cuore e fegato. Un gesto di grande altruismo da parte dei giovani genitori che darà la possibilità a 3 o 4 bambini di sopravvivere. Dopo due disperati interventi chirurgici per tentare di salvarla, la piccola non ha risposto positivamente alle cure e mercoledì pomeriggio una specifica equipe medica incaricata ha provveduto alle procedure di accertamento di morte encefalica, terminate nella tarda nottata.

L’addio alla bimba

I genitori della piccola già in quelle ore avevano espresso la non opposizione al prelievo degli organi dal corpo della figlia finalizzati alla donazione. I funerali si sono svolti ieri pomeriggio nella Cattedrale di San Nicola in forma riservata, i genitori di Anita hanno chiesto il massimo riserbo e rispetto in questo particolare momento di dolore. Sono stati giorni di apprensione che hanno tenuto con il fiato sospeso genitori, familiari e amici della famiglia della bimba, la speranza è sempre stata appesa ad un filo. La piccola è arrivata in ospedale con un grave trauma cranico conseguente all’impatto con il pavimento del cortile sotto il balcone dal quale è caduta, fin da subito le condizioni sono apparse gravi. I medici hanno effettuato un primo intervento chirurgico e dopo qualche ora un secondo per tentare di ridurre l’edema cerebrale. Anita è rimasta in vita grazie all’ausilio dei soli macchinari, dopo circa 48 ore i sanitari hanno perso ogni speranza di poterla salvare.

Il dramma

Il tragico incidente è accaduto lunedì intorno alle 15, la bimba sfuggita per un momento al controllo dei genitori si è diretta nel balcone e, mentre giocava, si è arrampicata sulla ringhiera forse salendo su uno sgabello, ha perso l’equilibrio ed è precipitata di sotto. Una tragica fatalità, quella più temuta da tutti i genitori e alla quale non si ha neppure il coraggio di pensare. Un evento drammatico che ha coinvolto emotivamente la comunità cittadina nelle ore in cui la piccola lottava tra la vita e la morte e fino alla straziante notizia accompagnata dalla decisione del padre e della madre di donare gli organi, un gesto che ha commosso e che molti hanno commentato con partecipazione anche attraverso i social. Ora grazie al gesto dei genitori, Anita potrà essere il tramite per la speranza di altri genitori.

RIPRODUZIONE RISERVATA