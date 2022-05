Il Dna in partenza per Sassari 

Per i firmatari del documento vi è un ritardo inspiegabile. «Anche in considerazione – si legge nella mozione – del fatto che la complessa vicenda riguardante i campioni di Dna e i suoi intricati risvolti giudiziari siano conclusi e l’Associazione Iobs, nella persona del rappresentante legale Flavio Cabitza, sia stata nominata custode della biobanca ogliastrina e detenga il consenso al trattamento dei dati di circa 670 donatori con in corso attività di sensibilizzazione dei cittadini e delle amministrazioni locali tese a raccogliere il consenso al trattamento di ulteriori donatori».

Il materiale genetico e documentale dai laboratori del parco Genos di Perdasdefogu verrà trasportato l’8 giugno nei locali dell’Università di Sassari. Un provvedimento dei Gip Mariano Arca e Paola Murru del tribunale di Lanusei, del febbraio scorso, aveva nominato Flavio Cabitza, presidente dell’associazione per l’Identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo (Iobs), custode giudiziario dei campioni sotto sequestro. Si stabiliva inoltre che Cabitza avrebbe trasportato tutto, temporaneamente, nell’ateneo turritano. In attesa che, tra sei mesi, i nuovi frigoriferi arrivino all’Università, verranno utilizzati quelli esistenti e che saranno poi riportati a Perdasdefogu.

Mozione

Intanto sulla questione Dna un nutrito gruppo di consiglieri regionali ha depositato una mozione, primo firmatario Salvatore Corrias, che impegna il presidente della Giunta regionale ad avviare «a conclusione le interlocuzioni con fondazioni ed enti, predisponga le bozze di atto costitutivo e statuto della nuova Fondazione Dna Sardegna e dia così piena attuazione a quanto disposto dall’articolo 49 della legge regionale 24/2020». Si tratta di concretizzare una delibera del novembre 2020 sull’istituzione della Fondazione Dna della Sardegna.

Il ruolo

Spiega ancora Salvatore Corrias: «Il ruolo e l’attività dell’associazione Iobs sono stati riconosciuti anche dallo Stato che nell’ultima legge di bilancio autorizzava per il 2022 la spesa di 200.000 euro per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici della popolazione d’Ogliastra e Barbagia di Seulo, ma per fermarci alla Sardegna la costituzione della Fondazione Iobs aveva riscontrato il plauso della stessa Giunta regionale e di diversi suoi esponenti, che al momento si erano pubblicamente espressi lodando l’iniziativa e impegnandosi a sostenerla».

