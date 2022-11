Il distretto rurale muove i primi passi 

«Da oggi è operativo al cento per cento», ha detto il sindaco di Quartucciu, Pietro Pisu. «Possiamo finalmente iniziare a ragione sui progetti da presentare. Durante i precedenti incontri privati sono emerse tante idee, ora è tempo di metterle nero su bianco e di partire, non abbiamo più scuse». A rallentare la procedura, come ha ricordato Rossana Perra, assessora alle attività produttive di Quartu, le elezioni comunali prima proprio a Quartu e a Maracalagonis, poi a Quartucciu. «Noi siamo arrivati quando il treno era già in corsa, l’adesione al progetto c’è stata con la precedente amministrazione. Prima di dire sì dovevamo capire se il distretto potesse inserirsi nel nostro programma e così è stato», ha ricordato l’esponente della Giunta Milia.

«La lista è stata condivisa e votata da tutti, così come la figura del direttore», ha precisato Giorgio Demurtas, presidente Coldiretti Cagliari che ha guidato il distretto dalla sua costituzione, fino all’approvazione in Regione. «Noi abbiamo posto le basi, ora spetta ai territori lavorare per costruire il proprio destino». L’iter per la costituzione del distretto è iniziato nell’agosto del 2020, in piena pandemia. Alla fine del 2021 si è costituito legalmente e nella scorsa primavera è arrivato il riconoscimento della Regione.

«Ora non abbiamo più scuse: da oggi possiamo partire». Non hanno dubbi i soci fondatori del distretto rurale di Sant’Isidoro-Mario Fadda, che ieri si sono riuniti nel centro agricolo della borgata quartuccese per l’elezione delle cariche sociali. A guidare il consiglio direttivo sarà Carlo Secci, assessore alle attività produttive di Quartucciu, mentre la sua vice, è la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda. Insieme a loro: Efisio Perra, Rossana Perra, Paolo Ibba, Ramona Ravassano e Giuseppe Farci. Il direttore del nuovo distretto, invece, è Piero Sarritzu di Quartu. Il direttivo resterà in carica 5 anni e, entro la fine dell’anno, è prevista una nuova assemblea per assegnare le altre cariche.

L’accordo

I progetti

La sfida

Il neo presidente Carlo Secci ha spiegato di essere pronto: «Ora la partenza è fondamentale per lo sviluppo di tutte le attività, agricole, turistiche e di promozione del territorio. Quartucciu ha un ruolo importante perché proprietaria della struttura. È vero che la fase di Start Up è la più difficile, ma è anche la più importante per la creazione della struttura sia amministrativa che di costruzione. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata data e con grande senso di responsabilità mi assumo questo incarico che so essere gravoso, da affrontare come una grande sfida». Ora occhi puntanti su Pnrr, bandi europei e regionali per dare finalmente gambe al nuovo distretto del Sud Sardegna.

Il territorio

«Ringrazio tutti per la fiducia che è stata data alla lista, l’essere stati uniti in questa scelta mi fa capire che c’è bisogno di partire e che questo progetto è necessario per lo sviluppo del territorio», ha aggiunto la vicepresidente Francesca Fadda. «Abbiamo messo da parte i personalismi e io mi sono concentrata sulle esigenze dei privati, dei produttori e delle associazioni».

