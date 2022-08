Il disastro dei cieli: voli annullati e ritardi nell’Isola 

In Italia abbiamo la cassa integrazione, quindi i lavoratori delle compagnie aeree messi a riposo quando c’erano i lockdown per il Covid non li abbiamo persi: ripresa l’attività, hanno ricominciato a lavorare. Ma nel resto d’Europa no, lì il personale viaggiante e di terra, e pure chi cura l’handling (assistenza agli aerei, imbarco e sbarco dei bagagli) era stato messo alla porta e ora, con il boom del turismo in Sardegna, ci sono gli aerei, ma non il personale per farli volare. E il discorso, in particolare, riguarda le compagnie low-cost. Risultato: giganteschi ritardi in qualche caso (se non cancellazioni), e ritardi non terribili ma comunque diffusi. Due giorni fa, all’aeroporto di Cagliari, un volo su tre non è riuscito a partire in orario.

Poche forze in campo

Non basta riassumere chi si è cacciato, spiegano dalla Sogaerdyn, la società di handling che fa capo alla cagliaritana Sogaer: a chi non ha lavorato per via del Covid sono scadute le autorizzazioni, che durano un anno, e per riconquistarle si devono seguire corsi per diverse settimane. Così, le low-cost ma non solo loro (la tedesca Lufthansa è in difficoltà) non si riesce a formare gli equipaggi e a caricare le stive, e soprattutto a scaricare i bagagli, tre milioni di valigie vagano in Europa. Formare gli equipaggi soprattutto del personale viaggiante è sempre più complesso, a volte manca una hostess o uno steward e si sceglie di prenderlo da un altro volo, non ancora arrivato. E si ritarda la partenza, dopo che il caos dei bagagli negli scali di mezza Europa ha già ritardato l’arrivo precedente. Un conto è arrivare tardi a destinazione, un altro è perdere una coincidenza intercontinentale con voli di altre compagnie, perché dall’Isola non si giunge in tempo all’aeroporto di partenza del volo più lungo. Accade non di rado, in questo periodo, e sono dolori.

Saltano gli orari

Ieri è andata un po’ meglio, negli scali sardi, dove tutto il personale è al suo posto proprio perché, nel nostro Paese, esiste la cassa integrazione e quindi non sono stati licenziati. Ma qualche problema c’è stato, anche se si deve considerare che è delle compagnie, non degli aeroporti. Il Cagliari-Porto di Ryanair delle 15,20, ieri è partito con due ore e 43 minuti di ritardo. Un’ora e 20 minuti per il British Airways delle 17,25 per Londra Gatwick. Ad Alghero, il volo EasyJet per Malpensa delle 11,10 si è staccato dalla pista tre ore e 10 minuti dopo. A Olbia ritardi contenuti: un’ora per il Volotea per Nantes delle 11,40, 50 minuti per l’Etf per Tolosa delle 10,20. Ma più si fa tardi, più i ritardi si sommano e l’attesa si allunga.