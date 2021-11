«Il disagio di vivere a Carbonia» Le accuse in rima di Dama Blunt 

Alle sue spalle Dama Blunt ha già un copioso numero di lavori, spesso inclusi in album o parte di collettivi. Questo primo EP è prodotto da Whyed, Mitch e Dat boi: «Voglio ringraziare loro ma anche tutti coloro che mi hanno supportato come artista e come persona: tanti pezzi di “Puzzle” sono anche loro».

Nel suo EP racconta di ciò che conosce, la vita in una cittadina verso cui non risparmia critiche, come nel brano “Numero 22”: «Si tratta del civico del mio palazzo», spiega, e non teme di aggiungere: «La Carbonia che conosco è un posto soprattutto di disagio. Le persone che ci vivono non sono soddisfatte del proprio lavoro, della propria vita. Come se si sentissero buttate qui a caso. Senza la musica anche io sarei così». C’è poi “Manette”, più impegnativa e personale, «è una lettera a una persona a me cara, finita in prigione. Ho visto momenti brutti, ma soprattutto ho visto tutti restare in silenzio, anche chi avrebbe dovuto parlare. Forse per questo ho sentito il bisogno di dare voce io a chi si trova in una prigione, anche mentale».

La musica come trampolino di lancio, via d’uscita o, semplicemente, posto nel mondo. Lei è Alessia Diana, in arte Dama Blunt. Ventun anni e tanta voglia di farsi sentire. Una valanga di emozioni diverse racchiuse in un “Puzzle”, come dice il titolo del suo primo lavoro, un EP di sei pezzi intrisi di un mix tra trap e un hip hop un po’ vecchia scuola.

“Numero 22”

Le tessere

«Io, da bambina»

Sicura di sé stessa, Alessia è determinata nelle parole e nello sguardo come nel suo nome: «Ho scelto Dama perché mi fa pensare ad una signora nobile ma umile, viene da una mia vecchia canzone; mentre Blunt significa diretto, vero, senza peli sulla lingua».

Sorride: «Non ho mai trovato niente di più bello da fare che la musica. Ci sono cresciuta iniziando a suonare il piano da tre anni, e a scrivere canzoni da otto». E anche se non lo dice subito, poi ammette: «Sono probabilmente una delle pochissime donne in questo mondo. Non so perché, ma fin da quando mi sono buttata a fare rime, insieme a me c’erano soprattutto ragazzi. Nessuno mi ha creato problemi; anzi lo sento come uno stimolo in più, come se rappresentassi tutte le ragazze del sud Sardegna che amano questo mondo. E per certi versi è anche un vantaggio, perché mi permette di essere riconosciuta di più».

Delle sue fonti d’ispirazione dice: «Nelle mie canzoni non c’è né rabbia né speranza, semplicemente la mia vita». E in “Fatti miei” parla di una bolla, «uno spazio, non una prigione, dove poter creare ed essere me stessa». Questo è il sogno più grande di Alessia: «Vorrei uno spazio importante, dove dire la mia. L’ultima bella collaborazione l’ho fatta con i bolognesi di Live lift Session, un’esperienza davvero bella. Al momento non penso a lasciare la Sardegna. Ma se dovessi farlo non perderei il mio vissuto. Anzi, portare fuori la mia arte è un po’ come portare fuori anche tutti quelli che conosco e a cui tengo».

