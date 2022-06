«Il diritto all’aborto deve essere difeso, l’Italia resti vigile» 

«La legge 194 è tutelata da due sentenze della Corte Costituzionale. Piuttosto da tempo hanno trovato la strada per non applicarla».

Senatrice, ritiene che ora in Italia possa essere rimessa in discussione la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza?

Un monito che, raggiunta al telefono nella sua casa romana in una afosa domenica di fine giugno, ribadisce anche all’Unione Sarda. Diretta ed efficace, come sempre.

A colpire è in particolare l’allarme lanciato da Emma Bonino, 74 anni, senatrice di + Europa e storica militante Radicale che fu in prima linea – tanto da finire anche in carcere – nella battaglia per introdurre l’interruzione volontaria di gravidanza nel nostro Paese, diventata possibile grazie alla legge 194 del 1978. «I diritti non sono scritti nelle tavole della legge, se non li curi e non li difendi ogni giorno ti svegli una bella mattina e non li hai più», ha detto Bonino.

Si riferisce all’alto numero di obiettori di coscienza tra medici e personale non sanitario che in alcune regioni come il Molise si dice raggiunga addirittura il 98 per cento?

«Ovviamente sì, pensi che l’associazione Luca Coscioni è da mesi che chiede i dati sugli obiettori di coscienza al ministero della Salute e non riesce ad averli. Il risultato è che in molte parti del nostro Paese una donna non ha il diritto di abortire come stabilito dalla nostra legge».

Quindi a suo avviso c’è un chiaro intento politico per lasciare la 194 parzialmente inapplicata?

«Mi pare di tutta evidenza, dietro c’è una scelta politica».

Secondo lei il mondo Occidentale sta facendo passi indietro sul fronte dei diritti individuali?

«Gli Stati Uniti erano forse l’unico Paese che tutelava a livello costituzionale il diritto all’aborto. In Italia ad esempio questa tutela non c’è, così come non c’è mi pare nelle altre carte costituzionali europee. La sentenza della Corte Suprema americana, confezionata da giudici nominati da Trump, di fatto fa retrocedere anche gli Usa che adesso si attestano sul modello europeo. In generale mi pare comunque di avvertire una poco piacevole aria reazionaria anche a casa nostra, basti pensare alla legge Pillon che per fortuna siamo riusciti a bloccare e al no al Ddl Zan».

Ma come cambierà la vita delle donne americane?

«Assisteremo a due fenomeni entrambi negativi, il ritorno in massa dell’aborto clandestino e il boom del cosiddetto “turismo” sanitario: in altre parole chi potrà permetterselo andrà a interrompere la gravidanza negli Stati che lo consentono, cosa che ovviamente solo le più abbienti potranno fare. Milioni di donne americane, soprattutto le più fragili come quelle appartenenti alle minoranze, si sono ritrovate dalla sera alla mattina private di un diritto. E il presidente Biden può farci poco o nulla, se non tentare di garantire l’accesso all’aborto farmacologico».

Ritiene che grazie a questa sentenza riprenderanno vigore anche in Italia i movimenti antiabortisti?

«Come ho scritto in questi giorni anche sui social, la decisione arrivata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti è un richiamo forte anche per noi, donne e uomini in Italia e in Europa: sui diritti non si può mai rimanere fermi, se non si va avanti si rischia di andare indietro. E se non si conquistano maggiori spazi di libertà e responsabilità, il rischio purtroppo è di perdere conquiste che sembravano immodificabili».

