«Il dirigente non ha obbligo d’orario» 

È stato filmato, fotografato, controllato nei suoi movimenti con il gps e intercettato, poi sospeso dall’incarico e infine licenziato per assenteismo. Ma ora, dalle motivazioni della sentenza di assoluzione dell’ex comandante della Polizia locale di Arzachena, Andrea Becciu, emerge un dato che, stando agli atti, svuota completamente l’indagine, ponendo seri interrogativi sui presupposti iniziali del fascicolo. La giudice Caterina Interlandi scrive che Becciu, in ragione della sua funzione, «non era tenuto a registrare con il cartellino, entrate e uscite dall’ufficio».

Lavoro senza orari

Non solo, la gup del Tribunale di Tempio mette nero su bianco la disposizione che sta alla base delle sua affermazione. Si tratta dell’articolo 39 del regolamento della Polizia locale di Arzachena, che dispone: «Il Comandante e chi lo sostituisce, per la natura delle funzioni svolte, non è tenuto all’osservanza di un orario prefissato». Ecco perché Becciu è stato assolto con la formula più ampia, come chiedeva il difensore, l’avvocato Elias Vacca. Dunque, il reato di truffa per presunto assenteismo, stando alle motivazioni depositate ieri, non non poteva essere configurato neanche in astratto. Nel frattempo, però, segnala lo stesso gup, Becciu è stato privato (da oltre due anni) di stipendio e lavoro.

Niente straordinari

La giudice segnala un’altra circostanza che ha determinato l’assoluzione. Becciu entrava e usciva dal Comando della Polizia locale di Arzachena, anche di pomeriggio. Ma in definitiva non ha mai incassato un centesimo in più rispetto al suo salario base, quindi la truffa degli straordinari non c’è. Come non ci sono le missioni simulate a Cagliari e Sassari, la gup spiega che Becciu ha effettuato dei viaggi per conto della sua amministrazione sempre per una ragione e con degli obiettivi prefissati che ha sempre osservato. Gli è invece capitato di effettuare attività personali, nel luogo della missione, ma sempre insieme a quelle istituzionali. Per quanto riguarda la presunta corruzione, la giudice esclude che la ristoratrice Chiarina Tali (difesa da Gerolamo Orecchioni, anche lei assolta) abbia chiesto un trattamento di favore, ricambiando con pranzi e cene, che non ci sono mai stati. Insomma, stando alle motivazioni della sentenza, Andrea Becciu è vittima di una serie di errori che gli hanno fatto perdere stipendio e funzioni.

Andrea Busia

