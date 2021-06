Il dirigente che lavorerà gratis 

“

Il bando

ha ottenuto

una sola

risposta

e la norma

consente

anche

di assumere

una persona

già andata in pensione

Filippo

Spanu

Il piano per la” rivoluzione digitale” a Nuoro sarà gratis, o quasi. Perché il nuovo dirigente assunto dal Comune, l’inglese David Harris 68 anni, con cittadinanza anche italiana e americana, lavorerà per un anno gratis al piano di riorganizzazione dell’amministrazione di Nuoro. Una possibilità offerta dalla normativa a chi è già in pensione. Per Harris, dunque, l’amministrazione comunale cittadina ha previsto al massimo la possibilità di usufruire di un rimborso spese. «Si tratta di un profilo di altissimo livello – sottolinea l’assessore Filippo Spanu – L’unico che ha risposto all’evidenza pubblica dell’amministrazione». In città arriva anche il nuovo comandate della polizia municipale. Si tratta di Gioni Biagioni, 60 anni, originario di Prato, attualmente comandante della Polizia locale di Carbonia.

Il contratto

David Harris è già a lavoro e il Comune ha previsto per lui un rimborso spese di 12 mila euro, cioè il massimo per il contratto di un anno. Si tratta di mille euro al mese che dovranno coprire tutto, i suoi viaggi per le trasferte a Nuoro, visto che il nuovo dirigente abita a Sassari, ma anche gli eventuali pernottamenti in città e pure le spese di vitto. Tutto a piè di lista. Cioè con pezze giustificative. Nel bando di evidenza pubblica, l’amministrazione aveva previsto un costo presunto di 64 mila euro. Harris, laurea in scienze economiche all’Università privata Lum di Casamassima (Bari), vanta una lunghissima esperienza nella pubblica amministrazione: è stato dirigente generale del Comune di Sassari ed è stato anche amministratore unico di Sardegna It, la società “in house” della Regione che si occupa del supporto della realizzazione del sistema informativo regionale. Biagioni, invece, si è aggiudicato il bando di concorso recentemente indetto dall’Amministrazione e sarà in città nelle prossime settimane.

La mission

«La sua mission è specifica e ha una durata limite – sottolinea Filippo Spanu, parlando di Harris – Si deve occupare del piano di riorganizzazione del Comune di Nuoro e soprattutto della digitalizzazione». Significa che dovrà provare a portare il Comune di Nuoro nel futuro. Si occuperà di servizi ai cittadini, riorganizzazione interna degli uffici e non solo della comunicazione. «Si tratta di una situazione anomala per un dipendente pubblico – ammette l’assessore – Ma nel bando era richiesto un profilo di alto livello. C’è stata una sola domanda, e all’interno della normativa è previsto anche l’affidamento a personale in quiescenza e quindi senza una retribuzione ma con un rimborso spese». Insomma, per un anno lavorerà gratis.

12

Mila

gli euro

che il

funzionario

appena

assunto

dal

Comune

di Nuoro

percepirà

ogni anno

per

sostenere

le spese

di viaggio

e vitto