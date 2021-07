«Il diploma, che soddisfazione» 

Casalinghe, operai, lavoratori, imprenditori, ex studenti. Sono tornati sui libri dopo tanti anni. Chi per riprendere un percorso lasciato a metà, chi per avere un titolo da spendere nel mercato del lavoro. Sono tante le ragioni che hanno spinto venti allievi a frequentare il corso serale dell’istituto industriale “Buonarroti” di Serramanna (sede staccata di Guspini).

Il diploma

Nei giorni scorsi il corso serale ha sfornato i primi diplomati che brindano al conseguimento del titolo di perito informatico. «Tutti i candidati hanno superato l’esame con ottimi voti, due con cento centesimi», commenta Davide Granella, docente di Informatica, referente per il plesso di Serramanna del dirigente scolastico del “Buonarroti” Mauro Canu.

Gli studenti

Gli studenti del corso serale di Informatica e Telecomunicazioni del “Buonarotti” di Serramanna provengono dai diversi paesi: Arbus, Sardara, Serrenti, Villasor, Samassi, Villacidro. Alessio Dettori, 33 anni di Serramanna festeggia il diploma: è uno dei due studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti: «Quando ho visto che organizzavano i corsi serali mi sono subito iscritto: era quello che avrei voluto fare da ragazzo quando, invece, mi ero fermato alla terza media. Per me il diploma di perito informatico rappresenta una soddisfazione personale oltre che un’opportunità dal punto di vista lavorativo». Insomma, dopo la maturità Alessio Dettori, attualmente disoccupato, ha aggiornato il suo curriculum, e le sue quotazioni nel mondo del lavoro sono salite. Gli stessi obiettivi, ma con presupposto lavorativo differente per un imprenditore 44 enne titolare di una ditta di impiantistica elettrica di Villasor. «Aspettavo l’apertura dei corsi serali a Serramanna, io provengo dal Marconi di Cagliari dove non ho completato gli studi. Il diploma di perito informatico mi tornerà utile, auspico, nella mia attività che si allarga ad altri settori come l’impiantistica di rete».

Un grande risultato

Stefania Corda, 45 anni, di Serramanna, con il diploma appena raggiunto si sente felice e realizzata. «Sono stati anni di grandi sacrifici e rinunce» racconta la donna, casalinga e madre, che pensa di sfruttare il titolo di perito informatico in chiave occupazionale. «Conto di migliorare il mio stato lavorativo, fatto finora di lavori saltuari e poco soddisfacenti - aggiunge -. A parte questo, alla mia età mi sono presa una bella soddisfazione personale. Non è mai troppo tardi, anche dopo le scelte giovanili sbagliate». I risultati degli studenti vengono sottolineati anche dai docenti coordinati dal professor Davide Granella: «I diplomi di quest’anno scolastico appena concluso, i primi dei corsi serali, sono una grande vittoria per noi che abbiamo creduto nel progetto, e una conquista per gli alunni che hanno recuperato anni, magari dopo gli studi interrotti in età giovanile, e si sono creati un’altra chance». Per i neo maturati la soddisfazione è doppia: «Un titolo di studio ottenuto a costo di sacrifici, lasciando famiglie o lavoro - dice ancora il professor Granella – in aula dalle 16 fino alle 23». Le iscrizioni al Cpia sono aperte, e si chiuderanno ad ottobre.

