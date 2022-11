Il digiuno continua a Digione 

JDA DIGIONE 88

DINAMO SASSARI 80

Bourgogne Digione : McDuf- fie 13 (6/8, 0/2, 3 r.), Rousselle 4 (1/2, 0/2, 3 r.), Simon 10 (2/7, 2/6, 3 r. 9), Ducoté 6 (3/4, 0/3, 1 r.), Alingue, Holston 8 (2/5, 1/3, 1 r.), Hrovat 9 (2/4, 1/4, 3 r.), Ware 23 (11/14, 8 r.), Loum 2 (1/1, 1 r.), Brembly 13 (3/3, 2/2, 3 r.). All. Markovic.

Banco di Sardegna SS : Jo- nes 17 (8/9, 0/3, 5 r.), Robinson 11 (4/5, 0/3, 3 r.), Kruslin 8 (1/2, 2/6, 2 r.), Gandini ne, Devecchi (1 r.), Chessa 6 (0/1, 2/4, 1 r.), Bendzius 10 (3/5, 1/4, 4 r.), Gentile 2 (1/2, 1 r.) Raspino ne, Diop (0/2, 5 r.), Onuaku 21 (7/11, 0/1, 7 r.), Nikolic 5 (2/2, 0/2, 2 r.). All. Bucchi.

Arbitri : Krejic (Slo), Salins (Lat) e Kikelcik (Svk).

Parziali : 31-21: 45-44; 64-59.

Note . Liberi: Digione 8/10; Sassari 13/14. Percentuali di tiro: Digione 37/70 (6/22 da tre, ro 8 rd 21); Sas- sari 31/62 (5/23 da tre, ro 8 rd 25).

Terza sconfitta su tre in questa stagione, appena due vittorie nelle ultime 15 partite europee. Il Banco di Sardegna è vicina alla terza uscita dalla Champions. Perde anche a Digione per 88-80 contro una squadra non trascendentale. È vero che ci sono ancora tre gare e col terzo posto si va agli spareggi per il Round of 16, ma diventa indispensabile battere al PalaSerradimigni il Paok ribaltando il -20 e il Digione recuperando il -8 maturato ieri in Francia.

I problemi

I segnali di miglioramento di Onuaku non bastano per ravvivare un gruppo che non riesce a trovare un leader. Difficile capire come si possa iniziare un match molli in difesa e con 8 perse (31-21 il primo quarto) dopo che contro la Virtus Bologna il coach Bucchi aveva messo l'accento proprio su quei minuti di «follia nel terzo quarto con le palle perse». Non che Sassari abbia giocato male, è stata capace di recuperare dal -11 e pareggiare, ma non ha mai segnato il tiro del sorpasso che poteva forse cambiare l'inerzia psicologica del match.

Cenni di cronaca

I biancoblù iniziano male (9-2 per i francesi) recuperano con Jones e finiscono a -10 perché la difesa è labile e sono troppe le palle perse. Nel secondo quarto dal -11 è Chessa a svegliare la squadra con una tripla in una serata dalle mani gelide dall'arco. Lo imita Kruslin e gara riaperta prima dell'intervallo: 45-44. Nel secondo tempo la Dinamo non aumenta intensità e cattiveria e il Digione riprende l'inerzia e va anche sul 73-61 al 33'. Jones si riaccende, Onuaku almeno in attacco è vivo, ma in difesa non tiene Ware che pasteggia in area e chiude il match.

