Il deserto nell’ex regno della movida 

Il Caffè degli Spiriti è stato, fino allo scorso ottobre, il luogo di ritrovo preferito da giovani e giovanissimi, soprattutto il fine settimane e quasi tutti i giorni nel periodo estivo. La musica che si diffondeva su tutto il Bastione di Saint Remy, non molto apprezzata da alcuni residenti, animava l’immensa piazza affacciata sulla città che regala, a cagliaritani e turisti, uno dei panorami più suggestivi e riconoscibili. La vista su Cagliari e sul mare è sempre lì. Ma da poco meno di un anno, con la chiusura dello storico locale, il Bastione d’estate è un deserto.

La sonnolenza

Lo pensa Paolo Maxia, 37enne del capoluogo: «Bastione è un’area abbastanza estesa, quindi il Caffè degli Spiriti non toglieva nulla. Anzi, era un valore aggiunto. Questa è una città che ha bisogno di più movida, non di meno movida». Una chiosa generale sulla città: «Cagliari tende a portare avanti delle strategie sonnolenti, ed è una cosa controproducente da tanti punti di vista». Gli fanno eco Alice Ibba, 23 anni di Cagliari e la sua amica Martina Frigau, 25, di Sinnai: «Era molto meglio prima. Con questo bellissimo panorama ci stava benissimo un locale o un punto di riferimento», dicono le due giovani. «Pensiamo soprattutto ai turisti, che vengono qua e non c’è niente. Se lo frequentavamo abitualmente? Si, tutti i sabati». E l’idea del punto vendita di gadget turistici non entusiasma le ragazze: «Non si sale fino a qua, con 40 gradi, per prendere un regalo o la guida, ti passa la voglia. Con tutte le scale che si fanno, sarebbe importante trovare un posto in cui bere qualcosa».

La nostalgia

Della stessa opinione anche chi non era un abbonato del locale, come Matteo Cherchi, 35 anni di Quartu Sant’Elena e Chiara Pinna, 24, di Cagliari: «Noi frequentiamo il Bastione da almeno 10 anni, quindi ci rendiamo conto della differenza. Lo preferivamo com’era prima, anche se non eravamo grandi frequentatori». Poi aggiungono: «Vedere dei tavolini e dei divanetti sulla terrazza era meglio di questo deserto. Più che un infopoint, sarebbe meglio un punto di ristoro, qualcosa di semplice».