Il derby va all’Atletico  

La Palma M. U. 1

Atletico Cagliari 2

La Palma M. U. (4-3-3) : Pisu (11’ st Lai), Campus (7’ st Baire), Alberti, Zara, L. Piras, T. Piro (35’ st F. Melis), Badas (3’ st F. Fois), Corda, Perra (29’ st Tramaloni), N. Piras, Boscu. In panchina M. Fois, Medda, Puddu, Sculco. Allenatore Piro.

Atletico Cagliari (4-3-3) : Piroddi, G. Piras, Pintor (3’ st Sedda), Brignone, Mereu (22’ st Bevere), Pionca, Porcu, Rocca (10’ st Monni), Sayang, Vacca (35’ st Montisci), Suella (10’ st Tassi). In panchina Simula, Littera, Piano, Vadilonga. Allenatore Trogu.

Arbitro : Pau di Nuoro.

Reti : 34’ pt Suella, 40’ pt N. Piras (r), 44’ pt Pionca.

Note : ammoniti Corda, N. Piras, Zara, Boscu, Rocca, Mereu, Brignone. Recupero 2’ pt, 6’ st. Spettatori 200.

ELMAS. Parte con il piede giusto la stagione sportiva dell’Atletico Cagliari che nel derby di Coppa batte 2 a 1 la rivale di quartiere, il La Palma Monte Urpinu. Gara avvincente e giocata a buoni ritmi nonostante fosse la prima uscita ufficiale per entrambe.

Il match

Parte meglio l’Atletico che all’8’ ha già una grande chance: punizione dalla trequarti di Brignone, palla che arriva a Sanyang che di prima intenzione serve a Rocca, sponda per Pionca e salvataggio sulla linea di Zara. Il La Palma risponde subito, sempre su calcio piazzato, con N. Piras, ma la palla si spegne sul fondo. Superati i primi 10’, gli ospiti prendono il pallino del gioco. Al 14’ l’Atletico sfiora la rete: Sanyang sfugge sulla sinistra a Campus, serve l’appoggio per l’arrivo di Suella ma Corda gli leva dai piedi la palla dell’1 a 0. Il La Palma si fa schiacciare mentre l’Atletico prova come soluzione quella dei calci piazzati. Al 24’ Suella colpisce il legno dagli sviluppi di una punizione.

Ma al 34’ l’attaccante sblocca il risultato e fa 1 a 0. Il La Palma non si scompone e trova il pareggio pochi minuti dopo, su rigore, con N. Piras. Il primo tempo sembra avviato sull’1 a 1 ma allo scadere Pionca, da calcio d’angolo, incorna di testa e batte Pisu. Nella ripresa l’Atletico allenta la pressione ma sfiora più volte il tris con Porcu e Tassi. L’innesto di Baire accende il La Palma che attacca per tutta la seconda frazione senza però trovare la via del gol. Termina 1 a 2 per gli ospiti. Domenica prossima le due squadre si affronteranno nel match di ritorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata