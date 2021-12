Il derby si gioca con la toga 

Per il resto, la partita sul futuro del Tribunale della Gallura inizia ora.

Comunque vada a finire, Tempio e l’Alta Gallura non avranno alcun ufficio di prossimità. Perché al ministero della Giustizia non vogliono sentire parlare di qualcosa che possa anche minimamente assomigliare alle soppresse Sezioni distaccate.

La proposta di legge Evangelista prevede la soppressione del Tribunale di Tempio e l’istituzione del Tribunale di Olbia. Stando a indiscrezioni, c’è già un punto fermo nella vicenda, ancora in divenire.

Da una parte tre avvocati di Olbia, dall’altra tre colleghi di Tempio. In mezzo i parlamentari della Commissione Giustizia del Senato. Al centro della contesa c’è il futuro (conservazione o spostamento dell’attuale sede) del Tribunale di Tempio. La “disfida” avverrà la prossima settimana, gli avvocati galluresi saranno sentiti dai senatori che sono chiamati a decidere sul disegno di legge presentato (all’inizio di ottobre) dalla parlamentare del Movimento 5Stelle, Elvira Evangelista, avvocata di Nuoro e soprattutto vice presidente della commissione Giustizia del Senato.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Da una parte tre avvocati di Olbia, dall’altra tre colleghi di Tempio. In mezzo i parlamentari della Commissione Giustizia del Senato. Al centro della contesa c’è il futuro (conservazione o spostamento dell’attuale sede) del Tribunale di Tempio. La “disfida” avverrà la prossima settimana, gli avvocati galluresi saranno sentiti dai senatori che sono chiamati a decidere sul disegno di legge presentato (all’inizio di ottobre) dalla parlamentare del Movimento 5Stelle, Elvira Evangelista, avvocata di Nuoro e soprattutto vice presidente della commissione Giustizia del Senato.

La proposta

La proposta di legge Evangelista prevede la soppressione del Tribunale di Tempio e l’istituzione del Tribunale di Olbia. Stando a indiscrezioni, c’è già un punto fermo nella vicenda, ancora in divenire.

Comunque vada a finire, Tempio e l’Alta Gallura non avranno alcun ufficio di prossimità. Perché al ministero della Giustizia non vogliono sentire parlare di qualcosa che possa anche minimamente assomigliare alle soppresse Sezioni distaccate.

Per il resto, la partita sul futuro del Tribunale della Gallura inizia ora.

I sei avvocati in lizza

Porteranno in Commissione Giustizia, ognuno per la sua parte, i tempiesi Domenico Putzolu, Giovanni Azzena, Gianfranco Grussu e gli olbiesi Antonello Desini, Paola Gosamo e Ciriaco Pileri. Putzolu e Azzena sono esponenti di spicco della Camera Penale, a livello nazionale e regionale, Grussu è stato al centro di diverse iniziative sulla tematica della Giustizia in Gallura.

Sull’altro fronte c’è Antonello Desini, membro del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Tempio, la ex presidente dell’Ordine, Paola Gosamo e il coordinatore del Comitato civico per l’istituzione del Tribunale di Olbia, Ciriaco Pileri.

I parlamentari hanno sul tavolo il Ddl numero 2322, in tutto cinque articoli. Sentiranno le argomentazioni dei legali sullo spostamento della sede, non solo del Tribunale, ma anche della Procura della Repubblica. È la prima volta che succede, in assoluto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata