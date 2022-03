il derby dice La Palma  

LA PALMA M. U. 1

PRO SIGMa 0

La Palma M.U. (3-5-2) : Lai, Piras, Nwachukwu, Zara (27’ pt Porcu, 26’ st Sarigu), Melis, Piro, Saho (45’ st Tedde), Puddu, Perra (37’ st Valluzzi), Brignone, Corda. In panchina Romoli, Diana, Meloni, Usai, Careddu. Allenatore Piro.

Pro Sigma (4-3-1-2) : Pilotto, Cannella (22’ st Limbardi), M. Piras (32’ pt E. Piras) , Pani, Nepitella, Curreli, Siddu, Ojeda (20’ st Secchi), Ligas, Alberti (41’ st Serra), Pilleri. In panchina De Falco, Anziani, Cabras, Pinna, Allenatore Idda.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Rete : nel secondo tempo 40’ Valluzzi.

Note : ammoniti Saho, Siddu, Ligas; espulsi Corda, Pani, Limbardi, Piro, Idda; recupero 2’-9’.

In una giornata da tregenda, un coriaceo La Palma si impone per 1 a 0 sulla Pro Sigma, al Polese di Cagliari. Tre punti importanti per la squadra di Igor Piro, al termine di una sfida agguerrita dove non sono mancati momenti di tensione, polemiche e cinque espulsi, compresi i due allenatori.

La partita

Le due squadre si battono da subito in un incontro accanito durante il quale gli schemi tattici previsti sono ribaltati dalle circostanze. Entrambe creano buone occasioni, a cominciare dal 22’ quando la girata al volo di Corda è respinta da Pilotto. Alla mezz’ora la partita si incattivisce, con l’espulsione di Pani della Pro Sigma per essersi rivolto in malo modo all’arbitro e nella ripresa si assiste all’arrembaggio de La Palma che va vicino al gol, al 5’ e all’8’, con Brignone autore di due tiri insidiosi dalla distanza.

Battaglia finale

Gli ospiti non si arrendono ma la retroguardia de La Palma, con un ottimo Tommaso Piro galvanizzato dalla chiamata per le selezioni della nazionale Under 16, non concede spazio. Il gol partita arricva al 40’: uno scatenato Saho Musa sfrutta la sua rapidità e crossa per il nuovo entrato Valluzzi che insacca chiudendo i giochi.

© Riproduzione riservata