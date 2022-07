«Il deposito di gas non s’ha da fare» 

Sulle sponde olbiesi non c’è posto per un deposito di Gnl. La battaglia contro l’insediamento del “distretto energetico” in zona industriale torna in scena con la lunga lista di osservazioni in opposizione che Consorzio molluschicoltori e Legambiente hanno avanzato nel procedimento di valutazione di impatto ambientale in corso. «Inammissibile che si dia maggiore risalto alle descrizioni generali che ad un puntuale bilancio dei costi e dei benefici ambientali-economici-sociali, questi ultimi, all’opposto - sottolinea il Consorzio – ora aspetteremo le conclusioni della commissione Via per le eventuali altre azioni». L’associazione ambientalista chiama in causa la Regione. «Non ha mai fatto cenno ad un altro progetto in itinere a parte quelli indicati dal dpcm Sardegna Energia», ha detto il responsabile, Vincenzo Tiana: «È ora che approfondisca sull’insediamento. Sarebbe opportuno chiedere un incontro per sollecitare gli assessorati ai Trasporti e all’Industria ad occuparsene».

I punti

Oggetto delle mille pagine di osservazioni dei mitilicoltori, aspetti di carattere generale, programmatici e progettuali e soprattutto di incompatibilità con la tutela ambientale dell’ecosistema del Golfo, zona Aza ( allocata per l’acquacoltura), dove 150 ettari di allevamenti sono gestiti da 16 cooperative. Prezioso specchio di mare che, secondo una delle obiezioni, è descritto in modo lacunoso e inesatto. Diverse le incongruenze rilevate sul piano normativo: il progetto EnerClima vede la sua realizzazione in zona D/G1, in contrasto con la vocazione commerciale e turistica prevista dal Piano regolatore del Cipnes e le indicazioni contenute nel puc che parlano di riqualificazione del tessuto commerciale e rilancio dell’artigianato locale e mai fanno cenno alla costruzione di un rigassificatore. Nella documentazione che accompagna il progetto, sottolinea il Presidente del Consorzio, Raffaele Bigi, “incuranza del patrimonio storico, economico, culturale enogastronomico del settore della molluschicoltura e nessuna considerazione per la vocazione turistica del territorio”. Un’area stravolta da un deposito costiero per la produzione di energia di cui il territorio non necessita e, ribadisce Legambiente, di cui non si fa cenno nel Dpcm in vigore.

La sicurezza

«Legambiente Sardegna non ha una posizione pregiudiziale alla costruzione di infrastrutture energetiche di transizione – ha detto Tiana – ma il progetto è del tutto incompatibile con le norme per impianti di tale dimensione. L’imbocco del porto è troppo piccolo non adatto all’ingresso di metaniere, la profonda insenatura del golfo non favorisce il ricambio delle acque interne e lo specchio acqueo presenta già notevoli criticità relative all’intenso traffico dei traghetti». Schierati a favore del Consorzio gli interventi della compagnia Portuale, del presidente del Flag Nord Gallura, Benedetto Sechi e del consigliere di Olbia Democratica Gianluca Corda che ha rinnovato la stima della minoranza per «lo studio approfondito che servirà ai cittadini per valutare la proposta progettuale». Il Cna aprirebbe al progetto «solo se in linea con la vocazione del territorio».