Il custode delle anime dormienti 

Tutti, tutti dormono, dormono, dormono sulla collina. Sotto la sua ala protettiva: lui è Roberto Pau, 53 anni di Tortolì, custode del luogo e custode di anime. Un punto di riferimento per tutta la cittadina, da quasi vent’anni. «Ho iniziato nel 2006, partecipando all’appalto del cimitero di Tortolì con l’impresa di servizi gestita da mia madre. Per me era un mondo completamente nuovo, è stata una scommessa con me stesso: è un lavoro che devi fare nel pieno rispetto delle persone che riposano qui in pace. Prima ho lavorato come giardiniere, nell’edilizia e nel settore metalmeccanico», racconta. La delicatezza, la serietà, l’attenzione e la cura con cui si dedica al suo lavoro vanno oltre le fredde mansioni che è chiamato a svolgere, da solo, in un ettaro e mezzo di terreno. «Un giorno una signora ha detto a mia moglie: “Sembra che suo marito li coccoli i morti”, sarà perché lo faccio col cuore. Se vedo delle tombe con dei vasi rimasti senz’acqua, la aggiungo, se noto delle tombe degradate, in stato d’abbandono – capita che molti parenti vivano lontani - mi preoccupo di renderle presentabili».

Mai soli

Come quando si avvicina il giorno della commemorazione dei defunti, dopo un giro fra le tombe – che conosce perfettamente a memoria nei nomi e nella posizione – si accorge dei defunti lasciati soli. «Non li lascio abbandonati a loro stessi, compro dei mazzi di fiori e li distribuisco. Ci tengo che abbiano almeno un fiore». Questo è un lavoro particolare, si ha a che fare tutti i giorni con la sofferenza, e si può svolgere in due modi. Roberto sceglie, da quasi vent’anni, di svolgerlo con totalità, entrando in punta di piedi nel dolore delle persone, offrendo ascolto, una spalla su cui piangere e qualche parola di conforto. Come un’unica grande famiglia. «Tanta gente, a distanza di tempo, mi ha detto: “Lo sai quanto mi è servito parlare con te?” Secondo me questo lavoro lo devi fare con amore, se lo fai solo per i soldi non lo fai bene, da credente lo svolgi con uno spirito diverso. Io sono una persona religiosa, penso che la nostra anima sopravviva al corpo».

Cremazioni

A Tortolì, rispetto ad altri paesi ogliastrini, il cimitero è un luogo molto frequentato, non solo durante le festività o subito dopo un lutto, in particolare dalle persone anziane; nel corso degli anni sta prendendo piede anche la cultura della cremazione. «Da 16 anni a questa parte sono aumentati i decessi, prima la media era di 50/60 all’anno, adesso stiamo sfiorando i 100 – spiega. Qualche anno fa abbiamo fatto un censimento delle tombe insieme ai vigili urbani- la documentazione era andata persa dopo un incendio – e grazie ad un sistema informatico il Comune sta cercando di schedare tutto. Un domani vorrei fosse tutto digitalizzato». Roberto si augura di continuare a fare questo lavoro fino alla pensione, ogni tre anni la ditta per cui lavora partecipa alla gara d’appalto, nella speranza che il suo posto venga riconfermato.