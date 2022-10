il Cus non sa segnare  

Asseminese (4-4-2) : Sarao; Cirina, Ferraraccio, Canu, Zugliani (10’ st Cancedda); M. Asunis, C. Pani (42’ st Ibba), Cao (26’ st M. Usai), Picciau; A. Scalas (33’ st Cocco), Carnovale (40’ pt D. Usai). In panchina R. Scalas, Cau, F. Piras, Chessa. Allenatore S. Pani.

CUS Cagliari 0

Asseminese 0

CUS Cagliari (4-4-2) : Pillitu; Zedda (30’ st Ledda), Fiori, Lai, Salaris; Baldussi, Puddu, Dessena (12’ st Stocchino), D. Asunis; M. Piras, Siddu (39’ st Pandori). In panchina Carta, Mantega, Raccomandato, N. Asunis, Asuni, Madau. Allenatore Meloni.

Asseminese (4-4-2) : Sarao; Cirina, Ferraraccio, Canu, Zugliani (10’ st Cancedda); M. Asunis, C. Pani (42’ st Ibba), Cao (26’ st M. Usai), Picciau; A. Scalas (33’ st Cocco), Carnovale (40’ pt D. Usai). In panchina R. Scalas, Cau, F. Piras, Chessa. Allenatore S. Pani.

Arbitro : Pau di Nuoro.

Note : ammoniti Scalas, Asunis, Puddu, Cocco. Recupero 0’ pt-4’ st.

Cus Cagliari e Asseminese si annullano, nessun gol a Sa Duchessa. Entrambe le squadre - rinviata la prima vittoria in questo campionato- salgono a quota due col secondo pareggio in tre giornate. In vista dei prossimi impegni gli allenatori Meloni e Pani dovranno perfezionare i meccanismi di approccio ai sedici metri avversari se vorranno assaporare il gusto pieno della vittoria.

Subito pericolosi

Appena cinquanta secondi per la prima occasione, un tiro di Mario Piras da fuori bloccato da Sarao. Lo stesso attaccante del Cus Cagliari ci prova dai venti metri al 23’ ma manda alto. Ancora i padroni di casa al 32’, palla dentro per Siddu che controlla al limite e con un bel sinistro al volo non inquadra la porta. Nell’Asseminese dirige Claudio Pani, che al 33’ conclude di destro da trenta metri a lato, poi ancora la squadra di Meloni con un gran destro di Mario Piras alto di poco. Negli ospiti Carnovale, toccato duro a metà primo tempo, non ce la fa e al 40’ è costretto al cambio.

Prima del riposo grande intervento di Sarao, su destro dall’altezza del rigore di Mario Piras servito da Siddu.

Ritmo basso

Ripresa non particolarmente emozionante, con poche opportunità per sbloccare lo 0-0. Al 6’ l’occasionissima ce l’ha l’Asseminese, con cross dal fondo da sinistra di Antonio Scalas per il colpo di testa sul secondo palo di Zugliani alto di pochissimo. Al 21’ lancio per Siddu, controllo e sinistro fuori misura. Poco dopo grande intervento di Fiori in scivolata per fermare Antonio Scalas che si stava involando verso la porta, mentre al 23’ ancora l’attivissimo Mario Piras di testa non trova lo specchio su cross di Zedda. Proprio al 90’ l’ultima chance, col subentrato Ibba che si gira bene in area e sulla sua conclusione Pillitu tiene la porta inviolata.

Prossimi impegni

Tre sette giorni i cagliaritani andranno a fare visita alla Verde Isola mentre l’Asseminese riceverà L’Orrolese. Scontri difficili per entrambe contro le due vicecapolista del torneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata