Il Cus Cagliari ai playoff 

Anche il Cus Cagliari accede ai playoff della serie B maschile di pallavolo assieme al Sarroch. Gli universitari hanno conquistato i tre punti necessari per superare in classifica il Bresso 3-1 (22-25 25-23 25-22 25-23), con cui avevano perso l’incontro precedente in trasferta. Una partita tiratissima, iniziata male con la sconfitta nel primo set. I ragazzi di Ammendola sono stati tante volte in svantaggio anche nelle successive frazioni, subendo gli attacchi dell’inarrestabile Daolio - calato poi nel finale - e il forte muro avversario, però non hanno perso la testa e con grande determinazione hanno portato a casa il risultato. Felice ed esausto il coach Simone Ammendola: «È stata quasi una prima partita di playoff da dentro o fuori. Abbiamo vinto grazie alla difesa e alla battuta. Loro sono fortissimi e meritavano, quanto noi, i playoff. I cambi sono stati decisivi, Ardu e Durante hanno dato un grande contributo. Non è facile entrare dalla panchina ma il merito è di tutta la squadra, che si è battuta fino all’ultima palla».

Saronno asfaltato

Viaggia come un rullo compressore il Sarroch, che asfalta il Saronno per la seconda volta 3-0 (25-23 25-18 25-11). «È stata una bellissima partita, nel primo set siamo stati sotto di 5 punti poi i ragazzi hanno giocato come sanno. Ora ci aspettano i playoff e siamo secondi dietro al Caronno nella classifica avulsa, per la promozione giocheremo partita dopo partita, è un po’ lunga ma vogliamo provarci» le parole del presidente Mario Susini. Ai saluti i giovani della Sivio Pellico Sassari, che perdono 1-3 anche l’ultima partita in casa col Garlasco.

Smeralda e Alfieri

Nella B2 femminile dopo la San Paolo superano matematicamente la seconda fase anche Alfieri e Ossi. La Smeralda aveva il compito più difficile con la favorita e fortissima Grosseto. In un match sempre in bilico, lottato punto a punto, il capitano Emanuela Piccioni ha condotto le compagne alla vittoria 3-1 (28-26 22-25 25-21 25-16) mettendo a terra i punti decisivi, aiutata da buona ricezione e una difesa che ha concesso pochissimo. Alberto Baldereschi esprime la gioia di tutta la società «È un risultato assolutamente insperato. Siamo cresciuti progressivamente e poi non abbiamo perso più una partita, con un’altra vittoria potremo passare primi nel girone. Il Grosseto è stata costruita per la promozione, per vincere bisognava fare la partita della vita e ci siamo riusciti. La loro centrale Anello è di una categoria superiore, abbiamo cercato di limitarla con il muro a due. Sofia Devetag ha sofferto in attacco ma ha fatto un gran lavoro in difesa e ricezione mentre Rita Salaris si è superata in attacco. Una grande soddisfazione per tutti». Non sono state da meno le cagliaritane dell’Alfieri, ritrovando una forma migliore dopo la ruggine delle prima partita: 3-0 (25-12 25-22 25-19) rifilato al Roma Volley.

Coach soddisfatto

«Hanno funzionato bene tutti i reparti, la ricezione ha aiutato la palleggiatrice nel distribuire buoni palloni alle nostre schiacciatrici», il commento di coach Andrea Loi, «sono ragazze alte, giovani e con un grande futuro; hanno grandi picchi ma anche delle cadute, devi saperle aspettare. Non c’è dubbio che fosse necessario un po’ di tempo dopo la lunga pausa per giocare con maggiore scioltezza». Perde 1-3 l’Hermaea con il Titolo (25-18 22-25 13-25 20-25) mostrando finalmente un gioco discreto e una buona determinazione.

