Il Cup apre solo due volte alla settimana 

Il personale va in pensione e non viene sostituito. Succede da troppo tempo nell’ospedale di Isili. E il risultato è il solito: ulteriori disagi per i malati e i loro familiari. L’ultimo episodio di questo tipo nell'ufficio ticket e Cup (centro unico di prenotazione) dove è rimasto un solo impiegato che non riesce a sbrigare tutte le richieste.

Scelta contestata

Da ieri il direttore del distretto 5 Ugo Storelli ha disposto l'apertura pomeridiana due volte alla settimana per la prenotazione delle prime visite. Lo sportello sarà aperto il martedì e il mercoledì dalle 14,30 alle 17. Una scelta non condivisa dagli amministratori locali e dal comitato “Sanità Bene Comune” e che ha lasciato interdetti gli utenti che ieri sono arrivati all'ospedale. Diverse persone sono dovute tornare a casa con la testa china.

«Questa situazione non è più accettabile», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «abbiamo sollecitato più volte tutti insieme come sindaci della zona una soluzione diversa: non si capisce che il disagio causato soprattutto alla gente che arriva dai paesi della Barbagia non può andare oltre».

I disagi

Difficile pensare dunque che la variazione di orario sia la soluzione migliore per chi abita in questo lembo di terra dove prevalgono gli anziani in difficoltà anche solo per arrivare a Isili.

«Il nostro è un territorio», ha detto Luigi Pisci, portavoce del comitato, «dove soprattutto per gli anziani è fondamentale un contatto diretto. Per snellire la burocrazia e il lavoro allo sportello si può pensare ad un “totem” informatizzato dove chi è in grado possa pagare direttamente con la carta di credito».

Isili è un centro dove sono presenti numerosi servizi, da Abbanoa all'Ufficio del lavoro, dall'Inps all'Agenzia delle entrate, ci sono diversi discount e supermercati, per usufruire di tutto ciò le persone arrivano qui la mattina. L'apertura pomeridiana non agevola gli utenti dell’ospedale, anzi diventa un'ulteriore difficoltà, un costo aggiuntivo per usufruire di un diritto che dovrebbe essere fondamentale per ogni cittadino come quello alla salute.

«Il nuovo orario è sicuramente una misura dettata dall' emergenza», prosegue Pisci, «ma non può essere una soluzione, si devono assumere persone formate e dare la possibilità di scegliere Isili in tutte le prenotazioni on line, cosa che oggi è impossibile».

La richiesta

La richiesta corale è quella di un ripristino dell'attività regolare dei due sportelli dal lunedì al venerdì e con la differenziazione delle file che oggi è invece unica e interminabile. «Tutto ciò è insostenibile», ha detto Samuele Gaviano, presidente della Comunità Montana, «ci chiediamo quale siano le politiche per il sostegno delle aree interne, se poi ci ritroviamo a lottare per servizi base che subiscono tagli ogni giorno».

A soffrire di queste carenze sono in particolare le comunità come Esterzili che vivono già delle difficoltà legate al medico di base che oggi è presente solo fino a luglio. «Il problema della riduzione del personale dell’ospedale di Isili», interviene il sindaco Renato Melis, «amplifica ulteriormente la già sconcertante situazione di un cittadino di Esterzili che fa un prelievo in loco ma deve andare a Isili per pagare il ticket perché non è possibile fare un pagamento telematico o pagare un bollettino o un bonifico. Serve responsabilità verso fasce di età e territori già disagiati e isolati come i nostri, e deroghe».

