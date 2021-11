Il cuore semplice della carità 

Oltre alle raccolte alimentari, in periodo pre-pandemia, le francescane raccoglievano fondi organizzando piccoli eventi come la Fiera del dolce, l’allestimento di una mostra di ricami o mettendo in vendita le famose frittelle, diventate un’istituzione. «Queste attività ci permettevano di arricchire la cassa e avere soldi in contanti per acquistare medicinali destinati a persone anziane o malate, pagare la benzina per le visite specialistiche o pagare le visite stesse, comprare bombole del gas, pagare le bollette».

Il periodo che precede il Natale è sinonimo di speranza, attesa e condivisione, ma per alcune famiglie meno fortunate significa anche solitudine e tristezza. L’Ordine francescano secolare di Tortolì, attivo dal 1883, come ogni anno si prepara ad aiutare circa cinquanta famiglie: «Abbiamo iniziato a raccogliere settimanalmente gli alimenti primari – spiega Patrizia Cristo, ministra dell’Ordine - poi qualche giorno prima di Natale acquisteremo la carne, i formaggi, il panettone, i cioccolatini o i dolcetti per i bambini, dipende da come è formata la famiglia che dobbiamo aiutare».

Le ceste

Prima dell’avvento del Covid le raccolte alimentari venivano fatte personalmente dalle professe all’uscita dei supermercati, la generosità della gente permetteva di aiutare fino a settanta famiglie tortoliesi. Da quasi due anni a questa parte la raccolta viene fatta con delle ceste permanenti all’interno di alcuni supermercati. «Ogni settimana andiamo a raccogliere gli alimenti e con le offerte che ci vengono fatte da persone di buon cuore riusciamo ad aggiungere prodotti freschi come formaggi, carne e uova che regolarmente consegniamo alle famiglie che ne hanno bisogno».

Pandemia

Il lockdown è stato un duro colpo per tutti quelli che hanno perso il lavoro o che – per vari motivi – non avevano la possibilità di avere nessun aiuto dallo Stato: «Queste famiglie, prima della pandemia, facevano una vita normale. Le abbiamo aiutate con molta delicatezza e umiltà. Con piacevole stupore, le stesse persone, dopo aver superato il periodo di crisi, sono state le prime a donare qualcosa per chi stava peggio di loro». L’Ordine ha sede nella Parrocchia di Sant’Andrea.

