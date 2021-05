Il cuore della pineta avvolto dalle fiamme 

Un ettaro e mezzo di bosco è andato distrutto a causa delle fiamme divampate ieri nella pineta di Sinnai. L’immediato intervento dei forestali, di due elicotteri partiti dalla base di Pula e dei volontari, ha evitato il peggio e il rogo è stato circoscritto prima che facesse altri danni.

L’allarme

A tarda sera, i forestali e i volontari del Masise e del Nos erano ancora sul posto per completare la bonifica dell’area in cui sarebbero state ritrovate anche alcune esche incendiarie. A riferirlo è stato il sindaco di Sinnai Tarcisio Anedda, arrivato sul posto con la Polizia, e che ha ipotizzato che l’incendio potrebbe avere origine dolosa. La Forestale sta indagando. Il riserbo è totale.

Nel pomeriggio, prima che i soccorritori avessero ragione del fuoco, il timore era accadesse quel che avvenne agli inizi degli anni 2000 quando andarono in fumo diverse decine di ettari di terreno, riducendo in cenere una delle parti più alte della pineta e distruggendo lo storico ristorante sulla cima di Bruncu Mogumu.

L’incendio ieri si è sviluppato in località “Riu Is Cracuraxius”: erano le 16 quando è scattato l’allarme col fumo che si notava da diverse parti dell’abitato di Sinnai. La Forestale non ha perso un attimo facendo decollare dalle basi di Pula e di Marganai due elicotteri e inviando sul posto le squadre alle quali si sono uniti i volontari. La lotta è stata portata avanti con decine di lanci d’acqua dall’alto e con gli uomini a terra che cercavano di frenare il fuoco che avanzava fra le sterpaglie, aggredendo i pini. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione di Sinnai coadiuvata dal personale eliportato, da una squadra di Forestas dei cantieri di “Sa Pira” e da due squadre di volontari delle associazioni di Sinnai e Quartu. Sul posto, come detto, anche i vigili urbani e il sindaco responsabile della Protezione civile.

Il bilancio

L’incendio è stato circoscritto e i danni limitati a più di un ettaro di pineta e un pò di macchia mediterranea. Alle 18, gli elicotteri sono tornati alla base. Si tratta del primo preoccupante incendio della stagione nella zona dopo quello di due giorni fa a Is Tumbus non lontano dall’acquedotto di Corongiu dove le fiamme hanno minacciato da vicino anche alcune abitazioni in territorio di Maracalagonis. La convinzione è che l’incendio sia doloso. «È quello che ci preoccupa – conclude il sindaco Tarcisio Anedda – . La pineta rappresenta un bene inestimabile».

