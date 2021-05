Il cuore azzurro di Cragno e Barella 

L’Isola alla ribalta azzurra. Anche se l’avversario era soltanto San Marino. Nicolò Barella, fresco di scudetto con l’Inter, ma dal cuore rossoblù che pulsa anche sotto la maglia che indossa da due stagioni, è sardo di nascita. Alessio Cragno, portiere del Cagliari dal 2014, lo è d’adozione. Con la partita di ieri, in campo dal primo minuto, ha l’onore di essere il terzo estremo difensore del club più prestigioso della Sardegna a giocare una partita da titolare in Nazionale, dopo Albertosi e Marchetti. In panchina c’è il sardissimo Sirigu, altro portiere, ma del Torino, che però resterà accomodato accanto ai titolari, nel 7-0 dell’Arena.

Cragno c’è

La prima volta dall’inizio per il portiere di Fiesole, ma naturalizzato rossoblù, è in total yellow. Maglia e calzettoni gialli (guanti azzurri e scarpe fucsia, bianche e nere) segnano un netto distacco cromatico rispetto al resto della squadra, in bianco. All’ingresso in campo canta l’inno di Mameli, stretto a Bernardeschi e a Ferrari. In panchina, ma è solo una divagazione, “dell’elmo di Scipio s’è cinta la testa” lo cantano all’unisono i sardi di nascita Nicolò Barella e Salvatore Sirigu. Il numero dodici azzurro all’inizio però non tocca palla, se non per due disimpegni, con l’assistenza di Rafael Toloi e su Gianluca Mancini. La prima parata da titolare della Nazionale è su Nicola Nanni al 17’: un’uscita in tuffo, per lui di prammatica, giusto per provare i guantoni. Sarà anche l’unica. San Marino è timoroso: racchiuso nella sua metà campo, cerca di limitare i danni e assolvere al ruolo di sparring partner con dignità. Del resto, non è un caso che l’ultima vittoria dei volenterosi ragazzi della Serenissima Repubblica risalga al 2004, 1-0 contro il Lichtenstein: un evento. La differenza di peso tecnico è tangibile, anche perché, in un amen, Bernardeschi e Ferrari portano l’Italia sul 2-0. Al 38’ l’estremo rossoblù vanifica, spingendosi fino al limite dell’area, un contropiede sammarinese. Cragno rientra in campo anche nella ripresa e assiste da spettatore, come i 500 presenti, al terzo gol di Politano. La sua partita termina al 63’, quando cede il posto al napoletano Meret. Uno dei due lascerà la Nazionale entro la mezzanotte del 2 giugno, quando il ct Mancini diramerà le convocazioni per l’Europeo. Al sito Vivo Azzurro, alla fine, esprimerà la sua soddisfazione. Belotti, appena entrato segna il 4-0 e Pessina fa anche il quinto e Politano, ancora lui, il sesto gol.

Applausi per Barella

Nel frattempo la notizia, almeno a Cagliari, è un’altra. Al minuto 82 si toglie il giubbino della tuta Nicolò Barella, si avvicina a Roberto Mancini e con lui sorride, davanti a un’azione interminabile dell’Italia: “Questi non vogliono farmi entrare”, sembra dire al ct. Ma il fraseggio azzurro, come d’incanto, s’interrompe con il gol di Matteo Pessina, che firma il 7-0 all’87’ e, tra gli applausi dei presenti, lascia il posto all’interista. Per lui tre minuti per poter dire un giorno “c’ero anch’io”. In tribuna applaude il presidente Gravina, con lo stato maggiore del Cagliari (Giulini non era presente), il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e il vicepresidente della Regione Alessandra Zedda. Italia-San Marino, il sesto match degli azzurri a Cagliari, ora può davvero andare in archivio.

