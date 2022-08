Il Cto resta “osservato speciale” 

Come annunciato dai vertici aziendali della Asl Sulcis nella serata dello scorso mercoledì, il Sulcis Iglesiente si appresta a poter contare sulla funzionalità del Pronto soccorso del Cto dal prossimo 22 agosto.

Le reazioni

Una riapertura dopo oltre un mese e mezzo che seppure inizialmente prevista dal lunedì al venerdì, come spiega la sindaca di Villamassargia Debora Porrà, rappresenterebbe un primo passo per il ripristino dei servizi sanitari mancanti: «Sono soddisfatta per questo primo risultato. - dichiara la prima cittadina - Il tavolo di confronto con l’assessorato alla Sanità e la dirigenza della Asl, è stato determinante per porre la prima pietra di un lavoro di ricostruzione che riteniamo essere solo all’inizio». Un primo passo che, per il consigliere regionale della Lega , Michele Ennas è avvenuto grazie al reclutamento di quelle figure mediche di supporto utili per la copertura dei turni: «Una ricerca difficile e che ha necessitato di un lavoro costante. C’è tanto da fare, ma la città non perderà i suoi servizi». La possibile riapertura al Cto sarebbe una boccata d’ossigeno anche per il Sirai di Carbonia, che da tempo si fa carico di tutte le richieste prestazionali di un intero territorio. E mentre le sigle sindacali annunciano di non volere abbandonare lo stato d’agitazione permanente, occorre fare i conti, così come denunciato dal sindaco di Carbonia Pietro Morittu, con l’assenza dei medici di famiglia (migliaia le persone lasciate prive d’assistenza per via di alcune recenti quiescenze) e con la recente criticità dovuta l’assenza di pediatri.La situazione dei pediatri a Iglesias è effettivamente problematica. - dichiara Paolo Zandara, segretario regionale della Sispe - È da poco andata in pensione una figura e ne rimangono soltanto due per tutto l’ambito iglesiente che va da Fluminimaggiore a Villamassargia» . Una lacuna che rischia di non poter esser colmata se non fra qualche mese: «Il comitato aziendale ha stabilito d’inoltrare una richiesta per “zona carente” e la conseguente costituzione di una zona provvisoria. Siamo in attesa della nomina di un nuovo pediatra. - aggiunge - Purtroppo l’ostacolo maggiore è rappresentato dalla poco appetibilità del ruolo: il periodo di lavoro è limitato e lo stipendio ridotto. Si è comunque provveduto ad una richiesta per la nomina di uno specialista in zona “definitiva” per sostituire la figura andata in quiescenza» .

La petizione

Il Sulcis Iglesiente ha bisogno di servizi e la mobilitazioni dei suoi abitanti è la testimonianza di quanto preoccupi la condizione di precarietà: <Nei mesi scorsi mi sono occupata di inviare al Ministero della Sanità una raccolta di firme attestanti le difficoltà che devono fronteggiare gli utenti in tutti gli ambiti sanitari. - racconta Claudia Priola, di I glesias - Una petizione molto partecipata e che ha di recente ricevuto il riscontro da parte del Ministero, il quale ha a sua volta inoltrato la segnalazione al direttore generale della Sanità regionale>.