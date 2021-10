Il Cto (forse) non chiude più 

«Il presidio ospedaliero del Cto d’Iglesias non chiuderà». L’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu ritiene infondata l’ipotesi di un’imminente sospensione dell’attività dell’ospedale. Tuttavia il commissario Assl locale si mantiene cauto: «Ci stiamo lavorando».

Gli incontri

«La carenza di specialisti pesa nel Sulcis come sul resto dell’isola - dichiara Nieddu - ma anche qui siamo al lavoro per mettere in campo ogni soluzione necessaria a garantire i servizi». nL’esponente della Giunta nei giorni scorsi ha incontrato il commissario della Assl di Carbonia Gianfranco Casu: «La chiusura del Cto sarebbe gravissima ed è un’ipotesi che non è mai stata presa in considerazione - precisa l’assessore alla Sanità - le maggiori sofferenze si registrano nei reparti di Cardiologia e di Chirurgia. Sul primo il commissario dell’Assl ci ha informato che una soluzione tampone è già stata attivata attraverso le prestazioni aggiuntive e non si esclude l’arrivo di rinforzi da altri presidi. Mentre per potenziare l’organico del reparto Chirurgia, si stanno prendendo in considerazione diverse soluzioni e nei prossimi giorni riunirò nuovamente i vertici dell’Assl e dell’Atm per fare il punto. Se da un lato il numero di specialisti in campo restituisce uno scenario in cui la coperta è corta, dall’altro portiamo avanti ogni sforzo organizzativo necessario a garantire il diritto all’assistenza e alle cure dei cittadin».

La cautela

Il commissario della Assl Carbonia Gianfranco Casu, conferma lo sforzo profuso nel tentativo di tamponare l’emergenza, ma rimane cauto: «Stiamo lavorando per evitare il blocco dei servizi. Le madri di tutti i disastri sono i reparti Cardiologia e Chirurgia - spiega Casu - come dice l’assessore Nieddu, c’è una graduatoria di 48 radiologi e credo che una soluzione plausibile sarebbe quella che possano inviarcene qualcuno, ma non sono certo che ci siano delle disponibilità. Per conto mio sto cercando di reperire queste figure professionali disposte ad operare con “prestazioni aggiuntive”. Per il reparto Chirurgia stiamo studiando una sorta di mantenimento del personale attraverso anche alla Chirurgia di Carbonia, una soluzione tampone per evitare la chiusura e consentire un minimo di attività indispensabile. Il nostro tentativo è quello di coinvolgere dei professionisti provenienti da altri ospedali, che potrebbero dare la loro disponibilità, ma si tratta di un’operazione tutt’altro che semplice e ancora da formalizzare». Sul tema dei posti assegnati al presidio ospedaliero del Cto tramite le graduatorie, Casu ha pochi dubbi: «Sarebbe la soluzione più semplice; ci confermano l’assegnazione di questi professionisti che però continuano a lavorare dove già sono e noi non possiamo far altro che prenderne atto».