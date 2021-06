Il ct voleva un inizio così 

24

I tiri

in porta dell’Italia contro i tre della Turchia

64

Per cento

di possesso palla degli azzurri contro il 36 per cento della Turchia

616

I passaggi

degli azzurri, di cui l’87 per cento sono andati a buon fine

4

Offside

della nostra Nazionale, contro i 2 della Turchia

8

Falli

commessi dagli azzurri, contro i dieci dei turchi

Roma. Roberto Mancini è raggiante. «Speravo in un inizio così, ci fa piacere aver giocato bene e divertito il pubblico», ha detto il ct azzurro al termine della partita inaugurale dell’Europeo vinta per 3-0 sulla Turchia. «Spero che gli italiani abbiano passato una bella serata. Noi abbiamo giocato bene,non abbiamo mai mollato, insomma è stata una splendida gara. Siamo consapevoli di avere un'ottima squadra e sappiamo che possiamo ancora migliorare».

Gli avversari

Il commissario tecnico esalta la prestazione della nostra Nazionale, nel rispetto del valore degli avversari: «Abbiamo rispetto per le squadre che incontriamo, la Turchia è piena di talento, non è una squadretta. Dobbiamo migliorare sotto tutti i punti di vista, abbiamo giocatori giovani che hanno giocato poco in Serie A e alcuni nemmeno una coppa europea. Sono ragazzi maturi, sanno giocare a calcio, io ho detto loro di giocare tranquilli». Il cambio di passo nella ripresa è risultato determinante: «È stato decisivo quando abbiamo mosso la palla veloce arrivando sulla parte opposta liberando un uomo», spiega. «Ma abbiamo fatto una buona partita anche nel primo tempo, quando non siamo riusciti a trovare il gol.

Gli step

Adesso avanti con giudizio. Un passo alla volta. «Era importante iniziare bene, una soddisfazione per tutti gli italiani: una bellissima serata e spero ce ne siano altre così». Gli azzurri hanno compiuto, battendo la Turchia, un primo passo verso la finalissima di Wembley? «Ce ne sono ancora sei», risponde con un sorriso nel post match. «Abbiamo fatto una buona partita, anche nel primo tempo quando non siamo riusciti a trovare il gol. Siamo stati bravissimi: non era semplice, era il debutto e loro sono un'ottima squadra. In questi match serve tutto e c'è stato anche l'aiuto del pubblico».e è rimasto sorpreso dalla maturità dell’Italia, replica: «No, io non ho dubbi su questa Nazionale, so che siamo una squadra che gioca bene ed è migliorata tantissimo in questi anni. Le partite non si vincono per caso».

La resa turca

Sull’altro fronte pensavano di poter fare meglio: «Questa Italia è una grande squadra, ci aspettavamo un altro risultato. Ci hanno dominati, abbiamo perso il possesso palla troppe volte, hanno avuto tanti vantaggi e dopo aver preso il primo gol ci siamo distratti e abbiamo perso il controllo della partita. Tecnicamente posso solo dire che l'Italia è stata superiore». Senol Gunes, ct della Turchia, ammette con onestà che la sua squadra non è stata all'altezza nel match di apertura di Euro 2020. La sua aria è sconsolata, e non potrebbe essere altrimenti. «Non sono soddisfatto del risultato finale e dai miei mi aspettavo una gara migliore esteticamente», spiega. «Ma nonostante il ko, il nostro l'Europeo va avanti: adesso cercheremo di rispondere, di reagire, preparandoci per le prossime due partite. Dobbiamo dimenticare in fretta questa gara, tra qualche giorno può esserci la svolta». Ancora una battuta sulla partita con l'Italia: «Non siamo stati cinici, il primo gol ha cambiato le cose. Spero», chiude Gunes, «che questa serata non si ripeta, ma fare un'analisi ora è difficile».

