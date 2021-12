Il crollo del Tempio 

Stintino 1

Tempio 0

Stintino (4-3-3) : Sanna; Bassanetti, Valenti, Scigliano, Puggioni; Mereu, Oggiano, Spano; Carrozzi (25' st Pilo), Serra (16' st D'Amico), Gargiulo. In panchina Martini, Greco, Iacomini, Pistidda, Colombo, Vargiu, Ara. Allenatore Congiu.

Tempio (4-3-1-2) : Doumbouya; Latte, Silvetti, Stecchino, Saba; Coradduzza (30' st Uleri), Ferraro, Villar; Valenti; Aloia, Mossa (14' st Bianco). In panchina Saragato, Cuccu, Piriottu, Serra, Sotgiu, Spezzigu, Moro. Allenatore Nativi.

Arbitro : Melis di Ozieri.

Reti : nel primo tempo al 43' Gargiulo.

Note : ammoniti Silvetti, Bianco. Recupero 1'pt-4'st. Spettatori 300.

Stintino. Al Rocca Ruja la capolista Tempio incappa nella seconda sconfitta stagionale. Gli stintinesi vincono all'italiana: difesa e contropiede.

La sfida

Il Tempio tiene il pallino del gioco, ma non punge in avanti. Inizio guardingo. Rompe gli indugi al 21' il Tempio con un buon tiro di Villar. Replica lo Stintino al 23' con Gargiulo. I padroni di casa passano al 43': cross di Bassanetti, raccoglie Gargiulo che insacca. Nella seconda frazione il Tempio spinge e porta palla, ma quasi mai è pericoloso. Al 13' lo stintinese Serra conclude centrale, Doumbouya para. Tempio insidioso (20') con Valenti, che da due passi manca la deviazione. Sarà l'unica occasione dei galluresi nel secondo tempo. Al 24' i padroni di casa raddoppiano con D'Amico, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Tempio sempre all'attacco, ma è ancora lo Stintino in contropiede ( 42') ad andare vicino al secondo gol, prima con D'Amico e sulla ribattuta del portiere con Pilo. Finisce 1-0. Stintino quarto, Tempio sempre primo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata