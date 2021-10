«Il Cpr è inadeguato, va chiuso»  

Nulla si sa dell'organismo di monitoraggio, istituito dalla prefettura di Nuoro circa un anno e mezzo fa, quale organo di controllo previsto nell'accordo per la promozione della sicurezza integrata, stipulato nel 2018 tra il ministero dell'Interno e la Regione, con il fine di vigilare sull'andamento delle attività del centro per garantire la sicurezza dei migranti ospiti, degli operatori, ma anche dei cittadini.

Nel Cpr di Macomer ci sarebbe un elevato tasso di tentativi di suicidio e di autolesionismo. «È un lager. Non serve una riforma, ma va chiuso», dice Michele Salis, dell'assemblea contro il Cpr, che ieri mattina, assieme a a Filippo Kalomenidis e Luca Pirisi, ha presentato la manifestazione che si svolgerà sabato prossimo al centro della cittadina e alla quale ha già aderito una ventina di associazioni di tutta l'isola. «Vogliamo rompere il silenzio, diventato assordante- aggiunge Salis- quindi portare avanti una battaglia di sensibilizzazione. È una struttura inadeguata, un carcere duro, dove gli ospiti sono reclusi senza aver compiuto reati e senza un regolare processo. Una struttura dove non c'è svago e attività per il tempo libero e non c'è libertà di culto. Non è possibile manco leggere un libro, perché considerato una potenziale arma, ma soprattutto non c'è possibilità di comunicare con l'esterno. Gli ospiti, ai quali viene impedito di ricevere visite, sono isolati dal resto del mondo».

La struttura

Aperto il 20 gennaio dello scorso anno, il Cpr di Macomer viaggia a pieno regime, con la media 50 ospiti (tutti maschi adulti), la cui permanenza media è di 63 giorni. Nel 2020 vi sono transitati 176 migranti e solo 37 di questi sono stati rimpatriati. «Gli altri 139 sono rimasti nel limbo - riferisce Luca Pirisi - qualcuno ha trovato lavoro, altri non hanno accesso ai diritti e allungano le file nelle mense della Caritas». Filippo Kalomenidis aggiunge: «È l'esempio dei diritti negati a chi è costretto a emigrare a causa delle catastrofe causate dalle politiche occidentali.

Nessuno parla

Dell’organismo fa parte un consigliere comunale di maggioranza, (Gianfranco Congiu) che, come il sindaco Antonio Succu, non rilascia nessuna dichiarazione su quello che sta succedendo nell’ex carcere e sulle proteste in atto. Il Cpr è avvolto nel silenzio.

