Il Covid spegne slot machine e giochi 

C’è chi perde e c’è chi vince ma il Banco comunque vada incassa. L’anno scorso per l’Erario non è andata benissimo, il Covid con il blocco prolungato soprattutto delle macchinette e del Superenalotto ha buttato giù le puntate, e quindi anche gli incassi spettanti allo Stato sono scesi del 40 per cento. Ma non calano invece i casi di ludopatia, complici le giocate online.

La spesa

I 420 botteghini della città nei primi sei mesi del 2020, secondo Wired su dati dell’Agenzia delle entrate, hanno assorbito 4.591.842 euro a fronte di un giocato di 7.505.286 nello stesso periodo 2019. «Le sale giochi sono rimaste chiuse per tanto tempo che era ipotizzabile un calo addirittura superiore», commenta Sandro Ginesu, tabaccaio con sala in via Mazzini. Gli oristanesi mediamente 148 euro a testa, cifra che sale a 168 euro se rapportata solo al numero dei maggiorenni. Il dato finale della spendita 2020 può essere valutato intorno ai 600 euro pro capite all’anno. Non è proprio un febbrone da gioco ma neppure una febbriciattola, i dati non autorizzano quindi a pensare che i casi di ludopatia siano in cado.

Ludopatie

Il Serd, Servizio dipendenze dell’Assl, continua ad assistere oltre cento persone, tra cui qualche minorenne, colpite da questa subdola dipendenza. «La ludopatia purtroppo è sempre presente. Ciò è dovuto anche alla crisi che spinge soprattutto i più deboli e fragili a tentare la fortuna. Uscirne si può, occorre seguire assiduamente le indicazioni e metterci tanta forza di volontà» ripetono al Serd. «I dati parlano chiaro – spiega Patrizia Mancosu, psicoterapista in via Beato Angelico – il lockdown, soprattutto il secondo, ha accentuato i problemi perché se è vero che le uscite erano ridotte e quindi sono diminuite le giocate in presenza è possibile che siano aumentate quelle on line. Il fenomeno dunque esiste, combatterlo si può ma occorre grande determinazione, e un lavoro che coinvolge il gruppo e i familiari».

Il quadro

Il calo delle giocate ha interessato tutti i centri con il maggior numero di residenti: Terralba dai 2,1 milioni è scesa a 1,7; Cabras ha perso il 17 per cento ( 669 mila contro gli 806 del 2019), Bosa va sotto del 68,8 ( 647 mila contro 2 milioni). Mogoro ha perso il 59 per cento, Laconi il 71, Abbasanta il 42. Ma ci sono paesi, soprattutto in Marmilla, dove nei primi sei mesi del 2020 si è giocato di più rispetto allo stesso periodo del 2019: Gonnosnò più 54 per cento, e poi Morgongiori, Siamanna, Siapiaccia, Gonnosnò, Pompu, Masullas e Asuni. Il boom ad Assolo che da 8 mila euro è salita a 14 mila con un più 73,3 per cento.

RIPRODUZIONE RISERVATA